Monster Hunter Filmi
47 dakika önce
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Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:54 Kaynak: InterSinema.com
Filmin baş karakteri günün birinde bir portaldan geçerek farklı bir gerçekliğe geliyor. Geldiği bu evrenin, canavarların istilası altında olan, tehlikeli bir gezegen olduğunu fark eden kadın, orada, görevi bu yaratıkları ortadan kaldırmak olan cesur Hunter'la tanışıyor. İkisi, canavarların portaldan geçerek gezegenimize saldırmalarını önlemek için güçlerini birleştiriyor ve bütün insanlığın kaderini belirleyecek olan bir mücadele başlıyor. Yönetmen:
Paul W.S. AndersonSenaryo:
Paul W.S. Anderson, Kaname FujiokaOyuncular: Milla Jovovich
, Meagan Good
, Ron Perlman
, Diego Boneta
, Tony Jaa, Josh Helman
, T.I., Jannik Schümann, Schelaine Bennett, Jin Au-Yeung, Nic Rasenti, Nanda Costa, Aaron Beelner, Adrián MuñozFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
Monster HunterYapımcı Firma:
Constantin FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABD, Almanya
, Japonya
, ÇinOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma: Warner Bros
TurkeyVizyon Tarihi:
18.09.2020Monster Hunter Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
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