Son Dakika Haberleri: Monster Hunter Filmi
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Monster Hunter Filmi

47 dakika önce

Monster Hunter filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Monster Hunter filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Filmin baş karakteri günün birinde bir portaldan geçerek farklı bir gerçekliğe geliyor. Geldiği bu evrenin, canavarların istilası altında olan, tehlikeli bir gezegen olduğunu fark eden kadın, orada, görevi bu yaratıkları ortadan kaldırmak olan cesur Hunter'la tanışıyor. İkisi, canavarların portaldan geçerek gezegenimize saldırmalarını önlemek için güçlerini birleştiriyor ve bütün insanlığın kaderini belirleyecek olan bir mücadele başlıyor.


Yönetmen: Paul W.S. Anderson
Senaryo: Paul W.S. Anderson, Kaname Fujioka
Oyuncular: Milla Jovovich, Meagan Good, Ron Perlman, Diego Boneta, Tony Jaa, Josh Helman, T.I., Jannik Schümann, Schelaine Bennett, Jin Au-Yeung, Nic Rasenti, Nanda Costa, Aaron Beelner, Adrián Muñoz
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Monster Hunter
Yapımcı Firma: Constantin Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD, Almanya, Japonya, Çin
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 18.09.2020

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Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:54 Kaynak: InterSinema.com
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