Monster Hunter Filminin Vizyon Tarihi Açıklandı

Resident Evil serisinin İngiliz yönetmeni Paul W.S. Anderson, yeni bir oyun uyarlaması filmle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Çekimleri Güney Afrika'da yapılan film, Artemis ve iş birliği yaptığı gizemli adamın mücadelesini başından geçen fantastik hikayeyi konu alıyor. Daha önce film setinden paylaşılan görsellerle dikkatleri üzerine çeken filmin başrolünde Milla Jovovich ve Tany Jaa bulunuyor.Güçlü kadrosu ve ilginç hikayesi sebebiyle büyük beklenti yaratan filmin vizyon tarihi hakkında ilk açıklama nihayet geldi. Exhibitor Relations Company'nin Twitter'dan yaptığı paylaşıma göre ilk Monster Hunter filmi, 4 Eylül 2020'de vizyona girecek.Exhibitor Relations Company'nin paylaştığı gönderide şu ifadelere yer verildi: "Capcom Evreni genişliyor. Paul W.S. Anderson ve Milla Jovovich, Resident Evil'daki yeteneklerini başka bir oyun uyarlamasında kullanıyor. Sony'nin Monster Hunter'ı 4 Eylül 2020'de karşımıza çıkacak. Tony Jaa ve Ron Perlman da diğer yıldızlar. Oyun başlasın."Oyunun senaryosuna bakacak olursak, Milla Jovovich'in canlandırdığı Artemis karakteri, tehlikeli canavarlarla savaşırken Tany Jaa'nın can verdiği The Hunter ile işbirliği yapacak. Canavarlarla başa çıkmanın yolunu bulmuş olan Hunter, Artemis ve sadık askerlerinin kaderini değiştirebilir.Bu senaryo oyunun hayranları için yeni olsa da zırh, silahlar ve canavarların direkt olarak oyundan alınacak olması, filmin tutarlı bir uyarlama olacağını gösteriyor. Ne yazık ki Monster Hunter'ı izlemek için 1,5 yıldan fazla beklememiz gerekecek.