Monster, 12. Nesil Intel işlemcili Abra ve Tulpar'ı satışa sundu!

Monster Notebook, yeni Abra ve Tulpar model yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlarını Intel'in en yeni teknolojisi 12. Nesil Intel Alder Lake Core işlemciyle satışa çıkardığını duyurdu. Yapay zeka destekli 12. Nesil Intel Alder Lake Core işlemciler, hibrit mimariden oluşan yeni nesil çekirdek yapısıyla oyunculara, içerik üreticilerine, yayıncılara ve üst düzey teknoloji deneyimi arayan profesyonellere olağanüstü bir performans, hız ve verimlilik imkanı sunuyor. İşte ayrıntılar…

Düşük enerji tüketimi ve maksimum performans yeni Monster Notebook modellerinde

Üstelik, NVIDIA GeForce RTX 30 serisi ekran kartlarıyla donanımı zenginleştirilen yeni Monster Notebook dizüstü bilgisayarlar, pürüzsüz teknoloji deneyimini görsel bir şölenle buluşturuyor. Hibrit mimari ile akıllı iş gücü optimizasyonu 12. Nesil Intel Alder Lake Core işlemciler, hibrit mimari adı verilen yeni nesil çekirdek yapısında 8 adet verimlilik (E) ve 6 adet performans çekirdeği (P) olmak üzere toplam 14 fiziksel çekirdekten oluşuyor.

Gündelik kullanım için tasarlanmış olan verimlilik çekirdekleri (E) ısınmanın önüne geçerek sessiz bir deneyim sunarken, performans çekirdekleri (P) ise ağır programların çalıştırılmasında devreye girerek kesintisiz bir oyun keyfi ve üst düzey bir performans sağlıyor. Yapay zeka destekli yeni nesil Intel işlemciler, oyun dışındaki arka plan uygulamalarını verimlilik çekirdekleri tarafından, oynanan oyunları ise performans çekirdekleri tarafından yöneterek performansı optimize ediyor ve üretkenliği artırıyor.

Monster Notebook'un kurucusundan yerli oyun stüdyosu!

12. Nesil Intel Alder Lake Core işlemcilerin düşük enerji tüketimi sayesinde güç verimliliğini maksimum seviyeye çıkarması, oyun severlere kesintisiz oyun oynama vadediyor. Üstelik Intel Wi-Fi 6 Gig+ teknolojisiyle gelen yeni Abra ve Tulpar modeller; güvenli, güçlü ve hızlı internet bağlantısıyla düşük gecikmeyle birlikte yüksek indirme ve yükleme hızını kablosuz olarak sunuyor.

DDR5 bellek teknolojisi, gelişmiş iş akışına ve üretkenliğe olanak tanıyan hızlı frekansları, yüksek bant genişliğini ve verimliliği destekliyor. Bu teknoloji RAM performansını artırıyor, enerji sarfiyatını da ciddi oranda azaltıyor.

Güçlendirilmiş kasasıyla hem hafif hem dayanıklı yeni Abra ve Tulpar model Monster Notebook'lar kolay taşınabilir olmasıyla mobiliteyi ve uzun yıllar sürecek sorunsuz kullanımı aynı anda mümkün kılıyor. Diğer tüm Monster Notebook'lar gibi Ömür Boyu Ücretsiz Bakım Garantisi ile satışa çıkan 12. Nesil Intel işlemcili yeni Abra ve Tulpar model dizüstü bilgisayarlar hakkında daha fazla bilgi için www.monsternotebook.com adresini ziyaret edebilirsiniz.