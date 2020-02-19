Monster Notebook Avrupa'nın en büyük oyun ve deneyim mağazasını açacak

Monster Notebook Kurucu ve Üst Yöneticisi (CEO) İlhan Yılmaz,"2020'de Avrupa pazarına yönelik yatırımlarımıza ağırlık vereceğiz. Çok yakında Berlin'de yaklaşık 1000 metrekare büyüklüğündeki bir alanda Avrupa'nın en büyük oyun ve deneyim mağazasını açıyoruz." dedi.

Monster Notebook yeni genel merkezinin açılışında konuşan Yılmaz, 2000 senesinde Türkiye'den çıkan bir dünya markası olma hedefi ile başlayan yolculukta Monster Notebook'un bugün Türkiye'nin müşteri memnuniyeti en yüksek bilgisayar markası olduğunu belirterek aynı başarıyı tüm dünyada elde etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Yüksek performanslı ve dayanıklı dizüstü bilgisayarları kullanıcılara koşulsuz müşteri memnuniyeti prensibi ile sunduklarını kaydeden Yılmaz şunları kaydetti:

"20 sene önce çıktığımız bu yolculukta kullanıcılar ile ömür boyu dostluk kurmayı amaçladık, tüm çalışmalarımızı bu titizlikle sürdürdük. Bugün Türkiye'nin en çok bilinen markalarından biriyiz. Bilgisayar markaları arasında müşteri memnuniyeti en yüksek ve en çok teşekkür edilen markayız. Bununla yetinmedik, yurt dışındaki kullanıcılara yeni pazarlara açılmak için yeni yatırımlarda bulunduk.Yirmi yıl önceki heyecanla ve azimle faaliyetlerimize devam ediyoruz. Artık çalışmalarımızı yeni genel merkezimizde yöneteceğiz. Kadıköy'de küçük bir dükkanda başlayan maceramız bundan böyle markamıza yakışır bu yeni merkezde devam edecek. Başta Monster Notebook ailesine olmak üzere, bugüne dek bize inanan ve destek veren herkese teşekkür ederim. Önümüzdeki dönemde canavar yeni evinde yeni başarılara imza atacak."

Yılmaz, Türkiye'nin oyun pazarının globaldeki gelişmeye de bağlı olarak bu sene yaklaşık yüzde 10 büyüme gerçekleştirdiğini hatırlatarak, "800 milyon dolarlık bir hacmi geride bırakan Türkiye oyun pazarının 2022'de 1 milyar doları aşması bekleniyor. Oyun dünyasına yüksek performanslı ürünler sunan bir firma olarak 2019 yurt dışı çalışmalarımızı yoğun olarak sürdürdüğümüz 1 sene oldu. 2020'de ise Avrupa pazarına yönelik yatırımlarımıza ağırlık vereceğiz. Çok yakında Berlin'de yaklaşık 1000 metrekare büyüklüğündeki bir alanda Avrupa'nın en büyük oyun ve deneyim mağazasını açıyoruz." diye konuştu.

İlhan Yılmaz, satış sonrası destekte bir marka olduklarını ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'den çıkan bir dünya markası olma hedefimiz yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Kullanıcılarımıza sunduğumuz tüm ürün ve servislerde mükemmel müşteri deneyimini hedefliyoruz. Oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi veriyoruz. Sadece oyun tutkunlarını değil, çalışırken yüksek performansa gereksinim duyan herkese hitap ediyoruz. Kullanıcılarımız ile ömür boyu birlikte olmayı önemsiyoruz, bu yüzden satış sonrası hizmetlerimizde çok iddialıyız. En fazla üç iş günü teslimat süresi ile sınırlandırdığımız teknik destek hizmeti ve her altı ayda bir ücretsiz bakım içeren ömür boyu bakım garantisi kullanıcılarımız ile aramızda uzun soluklu bir bağın kurulmasına sebep oluyor."