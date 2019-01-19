Monster Tulpar T7 V17.1.1 Laptop İncelemesi
1 saat önce
Tulpar T7 v17.1.1 modelini inceliyoruz.
Tulpar T7 v17.1.1 modelini inceliyoruz. Monster'ın bütçe odaklı, 17 inç, Full HD ekranlı ve GTX1060 ekran kartlı oyuncu bilgisayarının tasarım ve donanım özelliklerine, performansına yakından bakıyoruz...
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 07:48 Kaynak: Youtube
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