Monster #WASD etkinliği 30 Haziran Çarşamba günü oyuncular ile buluşacak - Son Dakika

Türkiye'de büyük başarıya ulaşmış ve dünyaya açılmış Monster Notebook, isimli yılın en büyük online etkinliği ile 30 Haziran saat 20.00'da oyuncular ile Monster Notebook'un Twitch ve YouTube kanalları üzerinden bir araya gelecek.

etkinliği ile şirket, oyun ve teknoloji dünyasına dair keşfettiği çözümleri ve geliştirdiği yenilikleri oyuncular ile paylaşacak. Önümüzdeki yıllarda da düzenlenmesi beklenen etkinlikte Monster Notebook Kurucu ve CEO'su İlhan Yılmaz, Kojima Productions Pazarlama Başkanı Jay Boor, Monster Notebook CMO'su Göktuğ Okan Oğuz, Monster Notebook CGO'su Cem Çerçioğlu, Intel Türkiye Perakende Satış Direktörü Koray Yıldız, NVIDIA Pazarlama ve Ürün Direktörü Mark Aevermann, Teknoloji Editörü Mesut Çevik, Mete "EastergamersTV" Özbey, Pelin "Pqueen" Baynazoğlu, Redbull Pazarlama Direktörü Çağdaş Yaltı, Microsoft PC Gaming Direktörü Stephen Broadwell, Monster Notebook CSO'su Bilgin Semiz, Ahmet "Jahrein" Sonuç ve daha bir çok konuşmacı yer alacak.

Monster #WASD öncesi tüm Monster Notebook'larda ve oyuncu ekipmanlarında indirim

Bu yıl ilk defa gerçekleştirilecek olan heyecanını, tüm teknoloji tutkunlarını sevindirecek kampanyalar ile tırmandıran Monster Notebook, 15 Temmuz'a kadar tüm dizüstü bilgisayarlarda ve oyuncu ekipmanlarında geçerli yüzde 10 indirim yaptığını duyurdu.

Hayata geçirilen indirimin haricinde 31 Temmuz 2021 tarihine kadar geçerli bir diğer kampanya kapsamında ise Yapı Kredi World kullanıcıları Monster Notebook alımlarında 3 ay ertelemeli 9 taksit fırsatından yararlanabiliyor.

"Monster #WASD'ta da oyun ve teknoloji dünyasının geleceğine ışık tutacağız"

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Monster Notebook Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Göktuğ Okan Oğuz, IPSOS araştırmalarına göre ülkemizde oyun bilgisayarı dendiğinde akla ilk gelen ve en çok tercih edilen markanın Monster Notebook olduğunu dile getirirken, "Bu başarımızı uluslararası pazara da taşıyoruz ve Türkiye'den çıkan bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

Açıklamasının devamında Oğuz, "Haziran ayı içinde, uzun süredir heyecanla beklenen yeni ürünlerimizin satışa çıkmasıyla ve ardından altı ay sürecek espor etkinliğimiz Intel Monster Reloaded'ın başlamasıyla birlikte 2021'in ikinci yarısına çok güçlü bir giriş yaptık. Önümüzdeki dönemde hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada yepyeni yatırımlarımız olacak. Ayrıca oyunculara, teknoloji tutkunlarına ve kreatif içerik üreticilerine destek sunacak heyecan verici projeler başlatıyoruz." sözleri ile de gelecek projelerine değindi.

Buraya tıklayarak etkinliği için oluşturulan özel sayfaya ulaşabilirsiniz.