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Mont Blanc hem küresel iklim krizi hem de 'sözde dağcılar' nedeniyle tehlike altında
17 dakika önce
Batı Avrupa'nın en yüksek dağı olan Mont Blanc, hem küresel iklim krizi hem de ‘sözde dağcılar’ nedeniyle tehlike altında. Macron bir takım önlemler alınacağını duyurdu.
Batı Avrupa'nın en yüksek dağı Mont Blanc, hem küresel iklim krizi hem de 'sözde dağcılar' nedeniyle tehlike altında.
Uzun süredir Monc Blanc'ın zirvesindeki erime ve kirlenme nedeniyle uyarılarda bulunan yetkililere Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan yanıt geldi.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 07:17
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