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Mont Blanc hem küresel iklim krizi hem de 'sözde dağcılar' nedeniyle tehlike altında
13 dakika önce
Batı Avrupa'nın en yüksek dağı olan Mont Blanc, hem küresel iklim krizi hem de 'sözde dağcılar' nedeniyle tehlike altında.
Batı Avrupa'nın en yüksek dağı olan Mont Blanc, hem küresel iklim krizi hem de 'sözde dağcılar' nedeniyle tehlike altında. Macron bir takım önlemler alınacağını duyurdu. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 07:21
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