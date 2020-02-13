Mont Blanc hem küresel iklim krizi hem de 'sözde dağcılar' nedeniyle tehlike altında - Son Dakika
Son Dakika Dünya Mont Blanc hem küresel iklim krizi hem de 'sözde dağcılar' nedeniyle tehlike altında - Son Dakika Dünya

Mont Blanc hem küresel iklim krizi hem de 'sözde dağcılar' nedeniyle tehlike altında

13 dakika önce

Batı Avrupa'nın en yüksek dağı olan Mont Blanc, hem küresel iklim krizi hem de 'sözde dağcılar' nedeniyle tehlike altında.

Batı Avrupa'nın en yüksek dağı olan Mont Blanc, hem küresel iklim krizi hem de 'sözde dağcılar' nedeniyle tehlike altında. Macron bir takım önlemler alınacağını duyurdu. View on euronews

Mont Blanc hem küresel iklim krizi hem de 'sözde dağcılar' nedeniyle tehlike altında

Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 07:21 
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