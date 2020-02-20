Mont ve çelik jant hırsızları yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mont ve çelik jant hırsızları yakalandı - Son Dakika

Mont ve çelik jant hırsızları yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te bir evden mont çalan şüpheli şahıs ile bir iş yerinden çelik jant çalan 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Mont ve çelik jant hırsızları yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te bir evden mont çalan şüpheli şahıs ile bir iş yerinden çelik jant çalan 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Şahinbey ilçesinde 4 ve 17 Şubat tarihlerinde bir iş yeri ile bir ikamette meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, girdiği bir evden mont çalan şüpheli ile bir iş yerinden çelik jant çalan 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların hırsızlık anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan başarılı çalışmalar sonrası yakalanan şahısların iş yerinden çaldıkları malzemeler de ele geçirilerek sahibine teslim edildi.


Yakalanan şüpheli şahıslardan 3'ü çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Eski eşi ve akrabasını bıçaklayan sanık: Bana kara büyü yapıldı, zaman zaman cinler geliyor
Diyarbakır'da kadınların kavgasını erkekler ayırdı Servis şoförüne taciz dayağı! Polis ekipleri yarı çıplak halde buldu 11 gündür her yerde aranan kayıp Didem'in cansız bedeni bulundu

Son Dakika Haberleri
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor
15:03 Palalı saldırgan Sabri Çelebi ile sevgili olan Ebru Polat'tan ilginç çıkış: Kimsenin hatası diğerini ilgilendirmez
15:47 Antalya'da dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir, Diyarbakır'da defnedildi
14:36 Sanatçı Edis'i sevindiren karar
14:28 CHP'li Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Hekimoğlu dizisindeki yatak sahnesine TBMM'de tepki gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 16:26:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mont ve çelik jant hırsızları yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]