Son Dakika Haberleri: Mont ve kabanlara yeni koleksiyon
Son Dakika Güncel Mont ve kabanlara yeni koleksiyon

Mont ve kabanlara yeni koleksiyon

8 saat önce

Soğuyan havalarla birlikte gardıroplarını yenilemek isteyenler için DeFacto, sezonda şıklığın öncü parçası mont ve kabanlar için yepyeni bir koleksiyon hazırladığını duyurdu.

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Soğuyan havalarla birlikte gardıroplarını yenilemek isteyenler için DeFacto, sezonda şıklığın öncü parçası mont ve kabanlar için yepyeni bir koleksiyon hazırladığını duyurdu.

Sonbahar için yağmurluk ve deri ceketlerden, kış mevsimi için ise şişme montlardan, kadife ve kaşe kabanlara kadar birbirinden farklı tarz ve şıklıkta alternatifler sunan DeFacto Dış Giyim Koleksiyonu beğeniye sunuldu.

Soğuk havalarda tarzını yansıtmak isteyenlerin en önemli parçası mont ve kabanların bu sezonda yüksek enerjisi ile dikkat çektiğinin duyurulduğu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Spor şıklığın vazgeçilmezi rengarenk şişme montlar ve mevsimlik yağmurluklar rahatlığıyla da gönülleri fethediyor. Asi havasıyla deri ceketler stiliyle fark yaratmak isteyenlerin tercihi oluyor. Sıcacık tutmasının yanı sıra her mekanda şıklığıyla tüm dikkatleri üzerine çeken kaşe ve kaşmir kabanlar bu yılda zirvedeki yerini koruyor. Klasikleşmiş ekoseler, vahşi doğadan ilham alınan leopar ve zebra desenleri ve trençkot modelli kabanlar kombin alternatifleri sunuyor. Yumuşacık dokusuyla kadifeler ve geri gelen kürkler tüm iddiasıyla göz kamaştırıyor. DeFacto 2019-2020 Dış Giyim Koleksiyonu tüm DeFacto mağazalarında ve web sitesinde satışta."


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Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:54 Kaynak: DHA
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