Son Dakika Haberleri: Montaj işçisi 25 metreden düşerek hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Montaj işçisi 25 metreden düşerek hayatını kaybetti

5 saat önce

Bartın'da vinç montaj işçisi 25 metreden düşerek hayatını kaybetti.

Montaj işçisi 25 metreden düşerek hayatını kaybetti, System.String[]

Bartın'da vinç montaj işçisi 25 metreden düşerek hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Bartın Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikada ek üretim sahasında kurulum çalışmaları devam eden vinç montaj işçisi Abdurrahman Bayır (56), yaklaşık 25 metreden düşerek hayatını kaybetti. Bayır'ın vinç kurulumunda çalışmak üzere Hatay'dan geldiği öğrenildi. - BARTIN

Bartın, OSB, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 07:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İkiz plakayla milyonluk vurgun yapan hırsızlar, jandarma tarafından yakalandı
Çocuklarına içki içiren sorumsuz çift gözaltına alındı! İstanbul'da özel halk otobüsü alev alev yandı! Kayseri'de intihar girişiminde bulunan kadının son anda kurtarılması kameraya yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 01:08:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Montaj işçisi 25 metreden düşerek hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]