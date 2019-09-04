Montaj işçisi 25 metreden düşerek hayatını kaybetti
5 saat önce
Bartın'da vinç montaj işçisi 25 metreden düşerek hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 07:51 Kaynak: İHA
Bartın'da vinç montaj işçisi 25 metreden düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Bartın Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikada ek üretim sahasında kurulum çalışmaları devam eden vinç montaj işçisi Abdurrahman Bayır (56), yaklaşık 25 metreden düşerek hayatını kaybetti. Bayır'ın vinç kurulumunda çalışmak üzere Hatay'dan geldiği öğrenildi. - BARTIN
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