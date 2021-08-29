Montaja gittiği villanın çatısından düşen usta öldü - Son Dakika

ANTALYA'nın Serik ilçesinde montaj için gittiği 3 katlı villanın çatısından düşen Fadıl Setirek (45) yaşamını yitirdi.

Kadriye Mahallesi'nde dün saat 18.00 sıralarında çatı montajı için gittiği 3 katlı villada, işini bitirip merdivenle inmeye çalışan usta Fadıl Setirek, dengesini kaybederek 3'üncü kattan beton zemine düştü. Durumu fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin müdahale ettiği Fadıl Setirek, ambulansla götürüldüğü özel hastanede yaşamını yitirdi. Fadıl Setirek'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Evli ve 3 çocuk babası Fadıl Setirek'in cenazesi, bugün ailesine teslim edildi. Setirek'in, memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.