SPOR Montassar Omar Talbi Galatasaray karşısında elimizden gelenin fazlasını yapacağız - Son Dakika

SPOR Montassar Omar Talbi Galatasaray karşısında elimizden gelenin fazlasını yapacağız

15.03.2021 17:22
SPOR Montassar Omar Talbi Galatasaray karşısında elimizden gelenin fazlasını yapacağız, System.String[]

SPOR Montassar Omar Talbi Galatasaray karşısında elimizden gelenin fazlasını yapacağızDoğancan İLEK / RİZE, (DHA) - Çaykur Rizesporlu Montassar Omar Talbi, Şampiyonluğa oynadığı için bizim için çok zor bir maç olacak.

SPOR Montassar Omar Talbi Galatasaray karşısında elimizden gelenin fazlasını yapacağız

Doğancan İLEK/ RİZE, (DHA) - Çaykur Rizesporlu Montassar Omar Talbi, Şampiyonluğa oynadığı için bizim için çok zor bir maç olacak. Ama bizler oraya elimizden gelenin fazlasını yapmaya gidiyoruz dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 31'inci haftasında 19 Mart Cuma günü Galatasaray ile mücadele edecek. Çaykur Rizesporlu futbolcu Montassar Omar Talbi, Galatasaray'ın önemli bir takım olduğunu, çok zor bir maça çıkacaklarını ve ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını dile getirdi.

HATAYSPOR MAÇINDA KALBİMİZLE YÜREĞİMİZLE MÜCADELE ETTİK

Süper Lig'in 30'uncu haftasında 1-0 yendikleri Atakaş Hatayspor maçına çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Montassar Omar Talbi, Sumudica hocamıza saygı duyuyoruz, kendisiyle yollarımız ayrıldı. O'nun döneminde de çok iyi çalışıyorduk ancak bir türlü bunu sahaya yansıtamıyorduk. Yeni gelen hocamızla beraber öz güven ve yeni bir hava kattı diyebilirim ve öz güveni bizler sahaya yansıtmayı başardık. Hatayspor maçında gerçekten kalbimizle yüreğimizle mücadele ettik ve skora da bu durumu yansıttık dedi.

FALCAO'YA KARŞI OYNAMA FIRSATIM OLMUŞTU

Ligin 31'inci haftasında karşılaşacakları Galatasaray maçı ile ilgili konuşan Talbi, Maç öncesinde bu süreyi çok iyi değerlendirmemiz lazım. Galatasaray maçı öncesi en iyi şekilde hazırlanıp o maçtan da şehrimize ve takımımızı mutlu edecek skorla ayrılmak istiyoruz. Galatasaray gerçekten çok önemli bir takım. Şampiyonluğa oynadıklarından dolayı bizim için çok zor bir maç olacak. Ama bizler oraya elimizden gelenin fazlasını yapmaya gidiyoruz. Bireysel isimlere gelecek olursak Falcao olsun diğer isimler olsun onlara karşı daha önce oynama fırsatım olmuştu. Zaten o dönemlerde iyi oynadığımı da düşünüyorum. Yine çok iyi bir mücadele olacak, bizimle ve rakip forvet arasında. Biz bu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Orada elimizden geleni yapacağız. Karşılaşmadan da iyi sonuç almak istiyoruz diye konuştu.

ELİMDEN GELENİ SAHAYA YANSITACAĞIM

Çaykur Rizespor'a geldiğinden itibaren taraftarlar ve kulübün kendisine çok iyi davrandığını söyleyen Talbi, Bu kulüp geldiğim günden bu yana bana çok şey kattı. Çok çalıştım burada ve çok da iyi günlerim oldu. Ama şu anda gerçekten çok ince bir durumdayız, ince bir çizgi üzerinde yürüyoruz. Hala kendimizi rahatlatabilmiş değiliz sıralamada. Benim öncelikli hedefim bu takımın bana verdiğini geri iade edebilmek. Sezon sonuna kadar bu takımı olabildiğince üst sıralara taşımak istiyoruz. Bu takımın hak ettiği yerde olabilmesi için mücadele edeceğim. Bütün idmanlarda kalan bütün maçlarda da görev verildiği takdir de elimden geleni sahaya yansıtacağım ifadelerini kullandı.

SPOR Montassar Omar Talbi Galatasaray karşısında elimizden gelenin fazlasını yapacağız
SPOR Montassar Omar Talbi Galatasaray karşısında elimizden gelenin fazlasını yapacağız
SPOR Montassar Omar Talbi Galatasaray karşısında elimizden gelenin fazlasını yapacağız

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Hatayspor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Montassar Omar Talbi Galatasaray karşısında elimizden gelenin fazlasını yapacağız - Son Dakika Spor


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