21 yaşındaki genç stoper Trabzonspor maçında iyi olduklarını fakat istedikleri sonucu alamadıklarını belirterek "Gerek teknik heyet, gerek oyuncular olarak tüm kalbimizle bu maçı kazanmak için sahaya çıktık fakat işler istediğimiz gibi gitmedi ve ne yazık ki pozitif bir netice alamadık, taraftarımızı sevindiremedik. Bu karşılaşma hem kulüp için hem de taraftarımız için çok önemliydi ama artık önümüze bakmak zorundayız. Önümüzde daha çok sayıda maç var ve Alanyaspor maçıyla iyi bir çıkışa geçmek istiyoruz" dedi.



Fransa-Türkiye karşılaşmasını da değerlendiren Montassar Talbi "Ben özellikle konuya Türkiye açısından bakmak istiyorum. Kesinlikle çok iyi bir maç çıkardığını düşünüyorum Türkiye'nin. Özellikle savunma anlamında gördüklerim beni çok tatmin etti. Takım olarak kesinlikle herkes birbirine kenetlenmiş ve grup halinde hareket eden bir takım vardı sahada. Savunma olarak ne yaptığını çok iyi bilen, çok iyi organize olmuş bir takımdı. Grup liderliğini kesinlikle hak ediyor ve Avrupa Şampiyonası'nda da çok iyi işler yapacağına eminim" ifadelerini kullandı.