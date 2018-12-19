Montblanc 1,9 Milyon Euroluk Kalemini Tanıttı
1 saat önce
Özellikle ürettiği kalemlerle dünyaca üne kavuşan Almanya Hamburg merkezli Montblanc'ın CEO'su Nicolas Baretzki, dünyanın en pahalı kalemini tanıttı.
Özellikle ürettiği kalemlerle dünyaca üne kavuşan Almanya
Hamburg merkezli Montblanc'ın CEO
'su Nicolas Baretzki, dünyanın en pahalı kalemini tanıttı. Pekin
'de tanıtımı yapılan üç adet dolma kalemin bir tanesinin 1 milyon 900 bin euro, kategorisindeki üç eşsiz parça, kalemlerin üzerine üç ejderha motiflerinin çizildiği, altı köşeli bir elmas, bir yakut ve bir safir ile donatıldığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:47
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