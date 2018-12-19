Son Dakika Haberleri: Montblanc 1,9 Milyon Euroluk Kalemini Tanıttı

Montblanc 1,9 Milyon Euroluk Kalemini Tanıttı

1 saat önce

Özellikle ürettiği kalemlerle dünyaca üne kavuşan Almanya Hamburg merkezli Montblanc'ın CEO'su Nicolas Baretzki, dünyanın en pahalı kalemini tanıttı.

Montblanc 1,9 Milyon Euroluk Kalemini Tanıttı, System.String[]
Özellikle ürettiği kalemlerle dünyaca üne kavuşan Almanya Hamburg merkezli Montblanc'ın CEO'su Nicolas Baretzki, dünyanın en pahalı kalemini tanıttı. Pekin'de tanıtımı yapılan üç adet dolma kalemin bir tanesinin 1 milyon 900 bin euro, kategorisindeki üç eşsiz parça, kalemlerin üzerine üç ejderha motiflerinin çizildiği, altı köşeli bir elmas, bir yakut ve bir safir ile donatıldığı belirtildi.




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Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:47 

CEO, Almanya, Güncel
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