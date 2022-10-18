Monte Carlo Balesi, "Romeo ve Juliet"le Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika
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Monte Carlo Balesi, "Romeo ve Juliet"le Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşacak

18.10.2022 21:20
Monte Carlo Balesi, "Romeo ve Juliet"le Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşacak

William Shakespeare'in unutulmaz eseri "Romeo ve Juliet", Monte Carlo Balesi tarafından 3 ve 4 Şubat 2023'te Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) sahnelenecek.

William Shakespeare'in unutulmaz eseri "Romeo ve Juliet", Monte Carlo Balesi tarafından 3 ve 4 Şubat 2023'te Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) sahnelenecek.

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, kökleri 1909 yılında atılan ve Ballets Russes Topluluğu'na dayanan, klasik balenin dünya çapındaki en iyi temsilcilerinden biri olarak nitelendirilen Monte Carlo Balesi bu eserle ikinci kez İstanbul'da sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Yönetmen ve koreograf Jean-Christophe Maillot'un yeniden yorumladığı eserde, 50 dansçı sahne alacak.

Repertuvarında 40'a yakın bale koreografisi yer alan Monte Carlo Balesi, Maillot'nun öncülüğünde 20 yılı aşkın süredir "Vers un Pays Sage", "Romeo et Juliette", "Cendrillon", "La Belle" ve "Le Songe", "Altro Canto", "Faust" ve "LAC" gösterilerini sahneledi.

Topluluk daha önce 2017'de "Göl" eseriyle Zorlu PSM'de izleyicilerle buluşmuştu.

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Kaynak: AA

William Shakespeare, Monte Carlo, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Monte Carlo Balesi, 'Romeo ve Juliet'le Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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