Monte Carlo'da şampiyon Tsitsipas

Monte Carlo Tenis Turnuvası'nı, Rus Andrey Rublev'i 2-0 yenen Yunan Stefanos Tsitsipas kazandı.
Monaco'nun Monte Carlo kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasının tekler finalinde, dünya 5 numarası Stefanos Tsitsipas ile klasmanın 8. sırasındaki Andrey Rublev karşılaştı.
Toplam 1 saat 11 dakika süren mücadelede rakibini 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup eden Tsitsipas, şampiyonluğa ulaştı.
22 yaşındaki Yunan sporcu, Profesyonel Tenisçiler Birliğinin (ATP) masters turnuvalarındaki ilk zaferini elde etti.
Tsitsipas, ATP'de masters seviyesinde şampiyonluk yaşayan ilk Yunan tenisçi de oldu.
Kaynak: AA
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