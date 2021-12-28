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SPOR Montella: Son dönemde başkanımızın beni ne kadar çok sevdiğini anladım - Son Dakika

SPOR Montella: Son dönemde başkanımızın beni ne kadar çok sevdiğini anladım

28.12.2021 17:12

SPOR Montella: Son dönemde başkanımızın beni ne kadar çok sevdiğini anladımNuri PİR/ADANA,(DHA) -ADANA Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, son dönemde Kulüp Başkanı Murat Sancak'ın kendisini ne kadar çok sevdiğini anladığını belirterek, 'O yüzden ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.

SPOR Montella: Son dönemde başkanımızın beni ne kadar çok sevdiğini anladım

Nuri PİR/ADANA,(DHA) -

ADANA Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, son dönemde Kulüp Başkanı Murat Sancak'ın kendisini ne kadar çok sevdiğini anladığını belirterek, 'O yüzden ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Tabii ki de eleştiriler olacak. Biz de bunları kaldırabilecek durumdayız ama tabii ki de kıskananlar da olacak. Onlara da bir şey diyemeyiz' dedi.

Adana Demirspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası 5'inci eleme turunda karşılaşacağı Ankaraspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Takımın antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan mavi lacivertli takımın oyuncularından Kaan Kanak, ligin ilk yarısının güzel geçtiğini söyledi. Kanak, "Daha fazlasını yapabilirdik ama bu oynadığımız maçlardaki yaptığımız hataların üzerine çalışıp ikinci yarı daha güzel bir Adana Demirspor izleteceğiz. İyi bir ilk yarı geçirdik bence. 26 yıl sonra Süper Lig'e çıkmış yeni bir takım vardı. Başka ülkelerden, şehri hiç bilmeyen oyuncular vardı. Hepsiyle şuan çok iyi bir uyum içerisindeyiz. Başkanımız, taraftarımızla çok iyi bir uyum yakaladık? dedi.

Takımın kalecilerinden Arijanet Muric ise takım olarak iyi geçirdikleri sezonun ilk yarısında kendilerini sürekli geliştiklerini anlattı. Muric, Göztepe maçında Rassoul ile yaşadığı olayla ilgili de, 'Biraz şanssızız o konuda. Böyle şeyler futbolda oluyor. Ben çıktım, o beni görmedi ama üstünde durmamamız gerekiyor. Futbolda böyle hatalar var' ifadelerini kullandı.

'İKİNCİ YARI DAHA ZORLU GEÇECEK'

Teknik direktör Vincenzo Montella da takımın performansının ilk yarıda memnuniyet verici olduğunu vurguladı. Montella, "Artık takımın bir kimliğe sahip olduğunu herkes biliyor. Kendi ruhunu ve mücadelesini sahalarda yansıtabiliyor. Bireysel olarak da hepsinin gelişmesi memnuniyet verici. Ligin ikinci yarısının daha zorlu geçeceğini düşünüyorum. Herkes bizi tanıyor, kimliğimizi yansıtabileceğimizi biliyorlar, daha zorlu bir süreç olacağını düşünüyorum. Ancak biz kendi mücadelemizi sürdüreceğiz ve yolumuza devam edeceğiz? diye konuştu.

'BAŞKANIMIZ DESTEĞİNİ SONSUZ GÖSTERİYOR'

'Transferlere değinen Montella, 'Ocak ayı transfer dönemi bir tamir dönemi gibidir. Ancak bu konuda pek bir bilgim yok. Burada başkanımızın ve kulübümüzün niyeti çok önemli. Başkanımızın fırsat bulursa takımımızı geliştirmek için kesinlikle yatırım yapacağını biliyorum. İlk taraftarımız başkanımız. Her zaman desteğini bize sonsuz şekilde gösteriyor ve arkamızda olduğunu hissettiriyor. Biz çalışmalarımıza devam ederken kulübümüzün de çalıştığını biliyorum" dedi.

'PERFORMANSIMIZI TEKRAR YANSITMALIYIZ'

Ankaraspor karşılaşmasıyla ilgili de konuşan Montella, 'Aslında iyi bir takım olduğunu düşünüyorum Ankaraspor'un. Rizespor'a karşı aldıkları galibiyeti analiz ettim. Kompakt olan, beraber ve sert oynamayı hedefleyen bir takım. Baktığınızda kontra ataklarda da belirli organizasyonları var ve topa sahip olmadıklarında da organizasyonlu bir şekilde görüntü gösteriyorlar. O yüzden tam konsantre ve kendi performansımızı tekrardan yansıtmamız gerektiğini düşünüyorum' diye konuştu.

'TABİİ Kİ DE KISKANANLAR DA OLACAK'

Kulüp Başkanı Murat Sancak'ın, kendisiyle birlikte olan fotoğrafını sosyal medyada 'Kıskananlar vınlasın. İyi ki hocamızsın, Montella kardeş' ifadesiyle paylaşmasını da değerlendiren teknik adam, şunları söyledi:

"Son dönemde başkanımızın beni ne kadar çok sevdiğini anladım. Gördüm çünkü fotoğrafı. Mutluluk verici ama tabii ki karşılıklı her şey. Onun sayesinde biz buradayız. O yüzden ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Tabii ki de eleştiriler olacak. Biz de bunları kaldırabilecek durumdayız ama tabii ki de kıskananlar da olacak. Onlara da bir şey diyemeyiz."

(FOTOĞRAFLI)

SPOR Montella: Son dönemde başkanımızın beni ne kadar çok sevdiğini anladım
SPOR Montella: Son dönemde başkanımızın beni ne kadar çok sevdiğini anladım
SPOR Montella: Son dönemde başkanımızın beni ne kadar çok sevdiğini anladım
SPOR Montella: Son dönemde başkanımızın beni ne kadar çok sevdiğini anladım
SPOR Montella: Son dönemde başkanımızın beni ne kadar çok sevdiğini anladım
SPOR Montella: Son dönemde başkanımızın beni ne kadar çok sevdiğini anladım
SPOR Montella: Son dönemde başkanımızın beni ne kadar çok sevdiğini anladım
SPOR Montella: Son dönemde başkanımızın beni ne kadar çok sevdiğini anladım

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Vincenzo Montella, Adana Demirspor, Murat Sancak, Adana, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Montella: Son dönemde başkanımızın beni ne kadar çok sevdiğini anladım - Son Dakika


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