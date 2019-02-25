Montenegro, Avrupa'da "ekonomik vatandaşlık" fırsatı sunuyor
12 dakika önce
2 bin yatırımcı için "Ekonomik Vatandaşlık Programı"nı uygulamaya koyan Montenegro, çalışma ve oturma izinlerinin en hızlı alındığı Avrupa ülkesi olarak dikkat çekiyor.
2 bin yatırımcı için "Ekonomik Vatandaşlık Programı"nı uygulamaya koyan Montenegro, çalışma ve oturma izinlerinin en hızlı alındığı Avrupa ülkesi olarak dikkat çekiyor.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:55
Yol Ortasındaki Mezarı Görenler, Dua Okuyup Yoluna Devam Ediyor
Eczacılık devi Roche, Spark Therapeutics'i 4,8 Milyar Dolara Satın Alacak
Bakan Kurum, Kentsel Dönüşüm Bekleyen Vatandaş İçin Müjdeyi Verdi
1 Milyarlık TL'lik Derbi