Son Dakika Haberleri: Montenegro, Avrupa'da "ekonomik vatandaşlık" fırsatı sunuyor

Montenegro, Avrupa'da "ekonomik vatandaşlık" fırsatı sunuyor

12 dakika önce

2 bin yatırımcı için "Ekonomik Vatandaşlık Programı"nı uygulamaya koyan Montenegro, çalışma ve oturma izinlerinin en hızlı alındığı Avrupa ülkesi olarak dikkat çekiyor.

Montenegro, Avrupa'da
2 bin yatırımcı için "Ekonomik Vatandaşlık Programı"nı uygulamaya koyan Montenegro, çalışma ve oturma izinlerinin en hızlı alındığı Avrupa ülkesi olarak dikkat çekiyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:55 

Ekonomi
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