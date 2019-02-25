Montenegro, Avrupa'da "ekonomik vatandaşlık" fırsatı sunuyor

2 bin yatırımcı için "Ekonomik Vatandaşlık Programı"nı uygulamaya koyan Montenegro, çalışma ve oturma izinlerinin en hızlı alındığı Avrupa ülkesi olarak dikkat çekiyor.

2 bin yatırımcı için "Ekonomik Vatandaşlık Programı"nı uygulamaya koyan Montenegro, çalışma ve oturma izinlerinin en hızlı alındığı Avrupa ülkesi olarak dikkat çekiyor.

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