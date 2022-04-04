Montero: "Kırmızı kart olmasıydı galip gelebilirdik" - Son Dakika
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Montero: "Kırmızı kart olmasıydı galip gelebilirdik"

04.04.2022 09:53
Montero: "Kırmızı kart olmasıydı galip gelebilirdik"

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Montero, takım olarak iyi oynadıklarını belirterek, kırmızı kart olmasaydı sahadan galibiyektle ayrılabileceklerini söyledi.

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Montero, takım olarak iyi oynadıklarını belirterek, kırmızı kart olmasaydı sahadan galibiyektle ayrılabileceklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Montero, maç boyunca iyi oynadıklarını belirterek, "Aslında bütün maç boyunca iyi oynadık. İyi bir performans ortaya koyduk. Larin'in kırmızı kart olmasıydı bir galibiyet alabilirdik. Sizinde gördüğünüz gibi hocamız önde oynamamızı, defansın çizgisini öne çıkarmamızı, defansif olarak önde basmamızı, yüksek tempoyla agresif oynamamızı istedi bizden. Elimizden geldiği kadar hocanın isteklerine cevap verebildik" dedi.

Valerien İsmael'in enerjisi yüksek bir teknik direktör olduğunu belirten Montero, "Enerjisi çok yüksek ve bu enerjisini bize net bir şekilde aktarıyor. Sahada pozitif anlamda bize aktardığı enerjiyi görebilir herkes. Bu anlamda artı bir değerde takıma ve kendine katıyor" ifadelerini kullandı.

(Gökmen Şahin/ İHA)

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Kaynak: İHA

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