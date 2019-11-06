Montlarından uyuşturucu çıkan 2 kişi gözaltına alındı
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MALATYA'da, jandarma tarafından durdurularak aranan yolcu otobüsünde, montlarına dikilen özel bölmelerde ve çantalarında 6 kilo esrar ele geçirilen Afganistan ve Pakistan uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:59 Kaynak: DHA
MALATYA'da, jandarma tarafından durdurularak aranan yolcu otobüsünde, montlarına dikilen özel bölmelerde ve çantalarında 6 kilo esrar ele geçirilen Afganistan ve Pakistan uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kömürhan Köprüsü kontrol noktasında şüphe üzerine yolcu otobüsünü durdurdu. Ekipler, otobüsteki Afganistan ve Pakistan uyruklu 6 kişi üzerinde yaptı. 2 şüphelinin, giydikleri montlara yapılan gizli bölmelerde ve çantalarında 6 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak için İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü.
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