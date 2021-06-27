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Montpellier, Fransa'da azalan yayın gelirleri sonrası Belhanda transferini askıya aldı - Son Dakika

Montpellier, Fransa'da azalan yayın gelirleri sonrası Belhanda transferini askıya aldı

27.06.2021 22:11
Montpellier, Fransa'da azalan yayın gelirleri sonrası Belhanda transferini askıya aldı, System.String[]

Galatasaray'ın Mart ayında sözleşmesini feshettiği Younes Belhanda, Montpellier'le imza aşamasına gelmişti. Ancak Fransız ekibinin başkanı Nicollin, transferin şimdilik beklemeye alındığını belirtti. Başkan yaptığı açıklamada, "Belhanda ile sözlü anlaşmaya varmıştık ancak Fransa'da azalan yayın gelirleri nedeniyle bu transferi beklemeye aldık" ifadelerini kullandı.

Fransız ekibi Montpellier, Faslı yıldız Belhanda'yla 3 yıllık prensip anlaşmasına varılmasına rağmen resmi imzayı attırmak için bekleme kararı aldı.

"FİNANSAL NEDENLERLE SÖZLEŞME İMZALAMAK İSTEMİYORUM"

NTV'nin haberine göre; Midi Libre Gazetesi'ne konuşan Montpellier Başkanı Nicollin, "Finansal nedenlerle sözleşme imzalamak istemiyorum. Belhanda ile sözlü anlaşmaya varmıştık ancak Fransa'da azalan yayın gelirleri nedeniyle bu transferi beklemeye aldık." ifadelerini kullandı. L'Équipe'in haberine göre ise 31 yaşındaki futbolcu ile İngiltere, Türkiye ve Katar kulüpleri ilgileniyor.

Montpellier, Fransa'da azalan yayın gelirleri sonrası Belhanda transferini askıya aldı

Younes Belhanda, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Montpellier, Fransa'da azalan yayın gelirleri sonrası Belhanda transferini askıya aldı - Son Dakika Spor


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