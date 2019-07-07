Montreal Grand Prix'si ikinci gününde Kanadalılara judo şöleni yaşattı
1 saat önce
Judo Montreal Grand Prix Turnuvası’nın ikinci günü Mohawk topluluğundan Deer ailesinin gösterisiyle başladı. Maurice Richard Arenasını dolduran kalabalıklar judo müsabakalarından önce gösterileri izleme şansı yakaladı
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:22
Judo Montreal
Grand Prix Turnuvası'nın ikinci günü Mohawk topluluğundan Deer ailesinin gösterisiyle başladı. Maurice Richard Arenasını dolduran kalabalıklar judo müsabakalarından önce gösterileri izleme şansı yakaladı.
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Nagase Takanori oldu. Rakibi Antoine Valois-Fortier'ye karşı kullandığı uchi mata hamlesiyle maçı alan Nagase, yeni bir altın madalyayı da koleksiyonuna kattı.
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