Son Dakika Haberleri: Montreal Grand Prix'sinin son gününde Judo'nun Kralı Riner tatamiye döndü
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Montreal Grand Prix'sinin son gününde Judo'nun Kralı Riner tatamiye döndü

1 saat önce

Judo Montreal Grand Prix Turnuvası'nın üçüncü ve son gününde Judo’nun Kralı tekrar tatamiye döndü

Montreal Grand Prix'sinin son gününde Judo'nun Kralı Riner tatamiye döndü, System.String[]
Judo Montreal Grand Prix Turnuvası'nın üçüncü ve son gününde 'Judo'nun Kralı' tekrar tatamiye döndü. 10 kez Dünya Şampiyonu ve 2 kez Olimpiyat Şampiyonu olan, katıldığı 100'den fazla yarışmada yenilgiye uğramayan ağır sıklet Teddy Riner, 2 sene sonra girdiği ilk turnuvada hiçbir şeyin değişmediğini gösterdi.

Fakat altın madalyaya giden yol kolay olmadı. Eksi 100 kg kategorisinde Olimpiyat Şampiyonluğu olan Lukas Krpalek yarı finalde Riner'e zor onlar yaşattı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:37 
Montreal, Spor
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