Montreal Türk Kültür Merkezi'ne bir ayda iki kez saldırı oldu - Son Dakika

Montreal Türk Kültür Merkezi'ne bir ayda iki kez saldırı oldu

31.10.2020 09:19

Saldırı anları Montreal Türk Kültür Merkezi'ne bir ayda ikinci saldırı TORONTO (AA) – Kanada'nın Montreal kentindeki Türk Kültür Merkezi'ne bir ayda ikinci kez saldırı oldu.

Saldırı anları Montreal Türk Kültür Merkezi'ne bir ayda ikinci saldırı

TORONTO (AA) – Kanada'nın Montreal kentindeki Türk Kültür Merkezi'ne bir ayda ikinci kez saldırı oldu.

Türkiye'nin Montreal Başkonsolosu Sencer Yöndem AA muhabirine yaptığı açıklamada, bünyesinde Yunus Camisi'ni de barındıran binaya ilk saldırının 2 Ekim'de gerçekleştirildiğini söyledi.

Bir grup Ermeni'nin, Montreal Türk Kültür Merkezi'nin giriş katındaki camlara Ermenistan bayrağı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev karşıtı posterler yapıştırdıklarını kaydeden Yöndem, binanın dün de 4 kişi tarafından yumurtalı ve taşlı saldırıya maruz kaldığını ifade etti.

Yöndem, "Her iki olayla ilgili olarak Montreal makamları ile temasa geçtik. Durumun hassasiyetini izah ederek, bina çevresinde güvenlik tedbirleri almalarını istedik. Montreal'de geçen ay da Azerbaycan'a destek için düzenlenen konvoya, Ermeniler tarafından taşlı saldırıda bulunulmuş, birçok vatandaşımızın aracında hasar meydana gelmişti." dedi.

Montreal Türk Kültür Merkezi yetkilileri de AA muhabirine gelişmelerden endişe duyduklarını belirttiler.

Türklere ait merkezlere olan saldırının, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki savaş nedeniyle yaşandığına işaret eden yetkililer, Montreal'deki camilere de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un son açıklamaları yüzünden saldırılar olduğunu bildirdiler.

Montreal makamlarına Türk Kültür Merkezi'ne koruma tahsis etmeleri için başvurduklarını söyleyen yetkililer, Quebec eyaleti genelinde tırmanma eğilimi gösteren yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam karşıtlığına ilişkin olarak hükümetin önlem almasını istediler.

Montreal Türk Kültür Merkezi'ne bir ayda iki kez saldırı oldu
Montreal Türk Kültür Merkezi'ne bir ayda iki kez saldırı oldu
Montreal Türk Kültür Merkezi'ne bir ayda iki kez saldırı oldu
Montreal Türk Kültür Merkezi'ne bir ayda iki kez saldırı oldu

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Montreal Türk Kültür Merkezi'ne bir ayda iki kez saldırı oldu - Son Dakika


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