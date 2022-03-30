'Montrö bildirisi' davasında 29 emekli amiralin adli kontrolü kaldırıldı - Son Dakika
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'Montrö bildirisi' davasında 29 emekli amiralin adli kontrolü kaldırıldı

30.03.2022 14:13
'Montrö bildirisi' davasında 29 emekli amiralin adli kontrolü kaldırıldı

ANKARA'da 'Montrö bildirisi' soruşturmasında, haklarında 'devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan dava açılan 103 emekli amiralin yargılanmasına devam edildi.

ANKARA'da 'Montrö bildirisi' soruşturmasında, haklarında 'devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan dava açılan 103 emekli amiralin yargılanmasına devam edildi. Geçen hafta duruşmada savunmasını tamamlayan 24 kişi ile adli kontrol tedbiri kaldırılan sanık sayısı, 29 oldu.

4 Nisan tarihli 'Montrö bildirisi' ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan tutuksuz 103 emekli amiralin yargılanmasına devam edildi. Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dün ve bugünkü celsesinde, 5 sanığın savunması tamamlandı. Bugün savunma yapan sanıklardan Ahmet Serdar Akınsel, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin tartıştırmalar nedeniyle görüşlerini kamuoyuyla paylaşmak için açıklamaya imza attığını, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyledi. Bildirinin, fikir ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunan Akınsel, emekli olduğunu, iddia edilen suçu işleme yetkisine ise sahip olmadığını belirtti. Sanık Akınsel, yargılama sonunda beraatine karar verilmesini talep etti.

Sanık avukatlarının savunma ve taleplerinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, savunmaları tamamlanan sanıklar Ali Sadi Ünsal, Arif Vehbi Alpman, Nazım Çubukçu, Turgay Erdağ ve Ahmet Serdar Akınsel'in yurt dışına çıkış yasağı adli kontrollerini kaldırdı.

Böylece geçen hafta görülen duruşmada savunmasını tamamlayan 24 kişi ile birlikte adli kontrol tedbiri kaldırılan sanık sayısı 29 oldu.


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Ahmet Serdar, 4 Nisan, Ankara, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Montrö bildirisi' davasında 29 emekli amiralin adli kontrolü kaldırıldı - Son Dakika


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