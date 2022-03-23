'Montrö bildirisi' davasında 6 emekli amiral daha savunma yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

'Montrö bildirisi' davasında 6 emekli amiral daha savunma yaptı

23.03.2022 15:33
'Montrö bildirisi' davasında 6 emekli amiral daha savunma yaptı

'MONTRÖ bildirisi' soruşturması kapsamında haklarında 'devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan dava açılan 103 emekli amiralin tutuksuz yargılandığı davada, 6 sanık daha savunma yaptı.

'MONTRÖ bildirisi' soruşturması kapsamında haklarında 'devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan dava açılan 103 emekli amiralin tutuksuz yargılandığı davada, 6 sanık daha savunma yaptı.

4 Nisan tarihli 'Montrö bildirisi' ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında haklarında 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan hepsi de tutuksuz 103 emekli amiralin yargılanmasına devam edildi. Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde pazartesi günü başlayan ilk celsenin bugün devam eden bölümünde sanıklar Erol Adayener, Gürkan İnan, Hasan Nihat Doğan, Hayati Bilgiç, Haluk Sayın ve Tanzer Dinçer savunma yaptı.

'SUÇLU GÖRÜLMEMİ KAMUOYUNUN TAKDİRİNE BIRAKIYORUM'

Sanıklardan Adayener, duyurunun Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin tartışmaya açılması ile kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yapıldığını, anayasa ile güvence altına alınan düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetini kullandıklarını bildirdi. Adayener, duyurunun içeriğinde herhangi bir tehdit unsuru bulunmadığını, haklarındaki iddiaların soyut ve mesnetsiz olduğunu savundu. Daha önce emekli büyükelçilerin Montrö ile ilgili yaptığı açıklamaya da imza koyduğunu ifade eden Adayener, "Birbirine benzer açıklamalardan ikincisi nedeniyle suçlu görülmemi kamuoyunun takdirine bırakıyorum" dedi. Diğer sanıklar da benzer yönde savunma yaparak, anayasal haklarını kullandıklarını ve herhangi bir suç işlemediklerini ileri sürdü. Duruşmaya, sanıkların savunmasının tamamlanmasının ardandan yarın devam edilmek üzere ara verildi.


YORUMLAR
500
'Amirallerin Montrö bildirisi' davasına devam edildi 'Amirallerin Montrö bildirisi' davasına devam edildi Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Şırnak'ta basın mensuplarıyla bir araya geldi Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Şırnak'ta basın mensuplarıyla bir araya geldi

4 Nisan, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Montrö bildirisi' davasında 6 emekli amiral daha savunma yaptı - Son Dakika


Son Dakika
15:37 Göztepe'ye bir talip daha çıktı! Abramovich'e rakip olan isim, Brentford takımının kurucusu Rasmus Ankersen!
15:30 Karamollaoğlu iktidara ağır yüklendi: Geçmişte mağdur oldukları ne varsa; şimdi failleri oldular
15:28 Uğur Akkuş, Ebru Şallı ile boşanacağı iddiasını yalanladı!
15:18 Çin Dışişleri Bakanlığı: Hiçbir üye ülkenin bir diğer ülkeyi birlikten atmaya hakkı yoktur
15:04 Yaptırımlardan korkan Rus oligarkların yaptığı ilk şey: Sanat eserlerini elden çıkarmak!
15:04 Şehit olan Özel Harekat Polisi Birol İl'in 3 yaşındaki oğlunun sözleri duygulandırdı: Babamın tabutu açılmıyor
14:55 5 öğrencisine yönelik cinsel istismar iddiasıyla 110 yıl hapsi istenen şahıs: Hakkımda yapılan iddiaları kabul etmiyorum
14:54 Boşanan eşcinsel çift çocuklarını paylaşamadı! ABD ve Türkiye arasında velayet krizi patlak verdi
14:46 Finansal Fair Play'in kaldırılması için gözler UEFA'da!
14:41 ABD ve NATO, Belarus'un Rusya-Ukrayna savaşına girebileceği iddiasında bulundu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 15:50:56. #1.13#
SON DAKİKA: 'Montrö bildirisi' davasında 6 emekli amiral daha savunma yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement