Montrö bildirisi imzacılarından emekli amiral Orhun Özdemir yaşamını yitirdi - Son Dakika

Montrö bildirisi imzacılarından emekli amiral Orhun Özdemir yaşamını yitirdi

08.05.2021 19:33
Montrö bildirisi imzacılarından emekli amiral Orhun Özdemir yaşamını yitirdi, System.String[]

Türkiye'nin gündemini oldukça meşgul eden Montrö bildirisine imza atan emekli Tümamiral Orhun Özdemir, hayatını kaybetti. Böylece haklarında soruşturma başlatılan amiral sayısı 103'e indi.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve tarikat evine giden sarıklı amiral hakkında bildiri yayımlayan 104 emekli amiralin arasında bulunan Tümamiral Orhun Özdemir vefat etti.

15 GÜN ÖNCE HASTANEYE KALDIRILDI

Uzun zamandır rahatsız olan eşine bakan emekli Tümamiral Özdemir'in yaşananlardan ve 15 gün önce hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Sözcü'nün haberine göre, Özdemir'in cenazesi programı oğlunun ABD'den geliş tarihine göre belirlenecek.

Montrö bildirisi imzacılarından emekli amiral Orhun Özdemir yaşamını yitirdi

Montrö Sözleşmesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Montrö bildirisi imzacılarından emekli amiral Orhun Özdemir yaşamını yitirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Şampiyonluk düğümü çözülüyor! Fatih Terim cesur bir ilk 11 sahaya sürdü, Sergen Yalçın ise sürpriz yapmadı Şampiyonluk düğümü çözülüyor! Fatih Terim cesur bir ilk 11 sahaya sürdü, Sergen Yalçın ise sürpriz yapmadı Kurt Cobain'in 6 saç teli açık artırmaya çıkarıldı Kurt Cobain'in 6 saç teli açık artırmaya çıkarıldı İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap: Soruşturma talep ediyorum İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap: Soruşturma talep ediyorum Esra Ersoy, Acun Ilıcalı iş vermediği için kardeşi Ceyda Ersoy'un intihar girişiminde bulunduğunu söyledi Esra Ersoy, Acun Ilıcalı iş vermediği için kardeşi Ceyda Ersoy'un intihar girişiminde bulunduğunu söyledi Yakalanan hırsızlardan, mide bulandıran görüntüler! Önce tükürdü, sonra da tuvaletini yaptı Yakalanan hırsızlardan, mide bulandıran görüntüler! Önce tükürdü, sonra da tuvaletini yaptı Edin Visca'nın yeni adresi Trabzonspor! Başakşehir'den söz aldı Edin Visca'nın yeni adresi Trabzonspor! Başakşehir'den söz aldı Pazarlar bugün yeniden açıldı, marketlerin fiyat oyunu deşifre oldu Pazarlar bugün yeniden açıldı, marketlerin fiyat oyunu deşifre oldu İmam nikahlı 4,5 yıllık eşinin, nişanlı olduğunu öğrendi İmam nikahlı 4,5 yıllık eşinin, nişanlı olduğunu öğrendi

Son Dakika Haberleri
17:45 Son Dakika! Afganistan'da okul önünde bombalı saldırı: 25 kişi hayatını kaybetti
17:20 Türkiye dahil 7 ülke İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı kınadı
16:49 Fanatik Yahudi grupların, 10 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'ya baskın yapmaya hazırlandığı öğrenildi
16:41 Maç çıkışı ortalık savaş alanına döndü! Polisle çatışmaya giren taraftarlar plastik mermi ve cop yedi
16:35 Küçükçekmece'de kamyonetin 15 yaşındaki çocuğa çarptığı feci kaza kamerada
16:30 Odaya giren kadın hayrete düştü! Kızının cansız bedenini yerde kocasını ise tavandan iple asılmış bir halde buldu
16:27 Edin Visca'nın yeni adresi Trabzonspor! Başakşehir'den söz aldı
16:04 Fenerbahçe, Alanya maçı için Tahkim Kurulu'na gitmişti! Yine ret cevabı geldi
15:47 Chloe Loughnan, aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisi futbolcu Andy O'Connell
15:23 Erdoğan'dan gençlere transkript müjdesi: Artık istediğiniz yerden çift dilli olarak ücretsiz alabileceksiniz
Çin'den Bakan Koca'yı ters köşe yapan sözler: Aşı tedarikinde yavaşlamanın nedeni siyasi değil Çin'den Bakan Koca'yı ters köşe yapan sözler: Aşı tedarikinde yavaşlamanın nedeni siyasi değil         
19:37
Derbi haftasında kayıp istemeyen Fenerbahçe, Ankaragücü'yle karşılaşıyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu Derbi haftasında kayıp istemeyen Fenerbahçe, Ankaragücü'yle karşılaşıyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu         
19:22
AK Partili eski vekil, 'İmamoğlu'nu ben şikayet ettim' diyen Ufuk Akçekaya'yı ifşa etti: Babama 400 bin TL borç taktı AK Partili eski vekil, 'İmamoğlu'nu ben şikayet ettim' diyen Ufuk Akçekaya'yı ifşa etti: Babama 400 bin TL borç taktı         
18:47
Son Dakika! Afganistan'da okul önünde bombalı saldırı: 25 kişi hayatını kaybetti Son Dakika! Afganistan'da okul önünde bombalı saldırı: 25 kişi hayatını kaybetti         
17:46
Türkiye dahil 7 ülke İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı kınadı Türkiye dahil 7 ülke İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı kınadı         
17:21
Çifte ölümde korkunç ihtimal: Doktor baba, kızını öldürdükten sonra intihar etti Çifte ölümde korkunç ihtimal: Doktor baba, kızını öldürdükten sonra intihar etti         
16:45
Mustafa Üstündağ, eski eşi Ecem Özkaya'nın rol arkadaşı Ferdi Sancar'ı tehdit etti Mustafa Üstündağ, eski eşi Ecem Özkaya'nın rol arkadaşı Ferdi Sancar'ı tehdit etti         
16:23
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi! HDP'li vekilden skandal paylaşım İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi! HDP'li vekilden skandal paylaşım         
15:55
Chloe Loughnan, aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisi futbolcu Andy O'Connell Chloe Loughnan, aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisi futbolcu Andy O'Connell         
15:47
Erdoğan'dan gençlere transkript müjdesi: Artık istediğiniz yerden çift dilli olarak ücretsiz alabileceksiniz Erdoğan'dan gençlere transkript müjdesi: Artık istediğiniz yerden çift dilli olarak ücretsiz alabileceksiniz         
15:23
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk Kabine toplantısının en önemli gündem maddesinin normalleşme takvimi olacağını söyledi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk Kabine toplantısının en önemli gündem maddesinin normalleşme takvimi olacağını söyledi         
15:17
Burak'ın mest eden golüne yakından şahitlik eden takım arkadaşı David'in verdiği tepki sosyal medyayı salladı Burak'ın mest eden golüne yakından şahitlik eden takım arkadaşı David'in verdiği tepki sosyal medyayı salladı         
15:12
Pınar Altuğ yeni imajıyla dikkat çekti Pınar Altuğ yeni imajıyla dikkat çekti         
15:09
Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı         
09:14
Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu         
08:37
Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hale akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hale akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti         
08:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2021 20:01:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Montrö bildirisi imzacılarından emekli amiral Orhun Özdemir yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement