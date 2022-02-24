'Montrö bildirisi'nde imzası olan emekli Tuğamiral Türker Ertürk ifade verdi - Son Dakika
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'Montrö bildirisi'nde imzası olan emekli Tuğamiral Türker Ertürk ifade verdi

24.02.2022 12:30

Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, 103 amiral tarafından yayınlanan 'Montrö bildirisi'ne ilişkin Ankara'da açılan dava kapsamında, İstanbul'da talimat yoluyla ifade verdi.

Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, 103 amiral tarafından yayınlanan 'Montrö bildirisi'ne ilişkin Ankara'da açılan dava kapsamında, İstanbul'da talimat yoluyla ifade verdi.

Kamuoyunda 'Montrö bildirisi' olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiral hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, amirallerin 'anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. İddianame, gönderildiği Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. İstanbul'da ikamet eden emekli Tuğamiral Türker Ertürk hakkında açılan dava kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Talimat yoluyla ifade vermeye gelen sanık Ertürk'ün arkadaşları da destek olmak üzere adliyeye geldi.

Davaya ilişkin İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ankara'ya gönderilmek üzere ifade veren Ertürk, beraatını talep etti.

Ertürk, kısa bir açıklamanın ardından adliyeden ayrıldı. Ertürk açıklamasında, duruşmada beraatını talep ettiğini, avukatlarının da savunmalarını yaptığını söyledi.

Öte yandan, davanın ilk duruşması 21 Mart'ta Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(İrem Demir - Sema Demir/İHA)

'Montrö bildirisi'nde imzası olan emekli Tuğamiral Türker Ertürk ifade verdi
'Montrö bildirisi'nde imzası olan emekli Tuğamiral Türker Ertürk ifade verdi
'Montrö bildirisi'nde imzası olan emekli Tuğamiral Türker Ertürk ifade verdi
'Montrö bildirisi'nde imzası olan emekli Tuğamiral Türker Ertürk ifade verdi
'Montrö bildirisi'nde imzası olan emekli Tuğamiral Türker Ertürk ifade verdi
'Montrö bildirisi'nde imzası olan emekli Tuğamiral Türker Ertürk ifade verdi
'Montrö bildirisi'nde imzası olan emekli Tuğamiral Türker Ertürk ifade verdi

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Cem Gürdeniz, İstanbul, Ankara, Emekli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Montrö bildirisi'nde imzası olan emekli Tuğamiral Türker Ertürk ifade verdi - Son Dakika


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