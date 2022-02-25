'Montrö bildirisi'nde imzası olan emekli Tuğamiral Türker Ertürk ifade verdi - Son Dakika
Üye Girişi

'Montrö bildirisi'nde imzası olan emekli Tuğamiral Türker Ertürk ifade verdi

25.02.2022 00:57
'Montrö bildirisi'nde imzası olan emekli Tuğamiral Türker Ertürk ifade verdi

Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, 103 amiral tarafından yayınlanan 'Montrö bildirisi'ne ilişkin Ankara'da açılan dava kapsamında, İstanbul'da talimat yoluyla ifade verdi.

Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, 103 amiral tarafından yayınlanan 'Montrö bildirisi'ne ilişkin Ankara'da açılan dava kapsamında, İstanbul'da talimat yoluyla ifade verdi.

Kamuoyunda 'Montrö bildirisi' olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiral hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, amirallerin 'anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. İddianame, gönderildiği Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. İstanbul'da ikamet eden emekli Tuğamiral Türker Ertürk hakkında açılan dava kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Talimat yoluyla ifade vermeye gelen sanık Ertürk'ün arkadaşları da destek olmak üzere adliyeye geldi.

Davaya ilişkin İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ankara'ya gönderilmek üzere ifade veren Ertürk, beraatını talep etti.

Ertürk, kısa bir açıklamanın ardından adliyeden ayrıldı. Ertürk açıklamasında, duruşmada beraatını talep ettiğini, avukatlarının da savunmalarını yaptığını söyledi.

Öte yandan, davanın ilk duruşması 21 Mart'ta Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Son dakika gündem: EMEKLİ AMİRALLER BİLDİRİSİ DAVASI; EMEKLİ TUĞAMİRAL TÜRKER ERTÜRK DE İFADE VERDİ Son dakika gündem: EMEKLİ AMİRALLER BİLDİRİSİ DAVASI; EMEKLİ TUĞAMİRAL TÜRKER ERTÜRK DE İFADE VERDİ 'Montrö Bildirisi'nde imzası olan emekli Tuğamiral Türker Ertürk ifade verdi 'Montrö Bildirisi'nde imzası olan emekli Tuğamiral Türker Ertürk ifade verdi

Türker Ertürk, İstanbul, Ankara, Emekli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Montrö bildirisi'nde imzası olan emekli Tuğamiral Türker Ertürk ifade verdi - Son Dakika


Son Dakika
01:10 Fenerbahçe, Slavia Prag'a mağlup olarak Konferans Ligi'nden elendi!
01:09 Galatasaray'ın Avrupa'da muhtemel rakipleri netleşti!
00:59 Ukrayna, 18-60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden ayrılmasını yasakladı!
00:54 Türk Hava Yolları, Ukrayna, Moldova, Belarus ve Rostov seferlerini iptal etti!
00:47 Olayların kadını Hande Sarıoğlu imaj değişikliği yaptı! Hayranları yeni haline tam not verdi
00:15 Şenol Güneş'in takım çalıştıracağı herkesi şaşırtan o ülke belli oldu!
00:10 Son Dakika: Ukrayna, Hostomel Havaalanı'nı yoğun çatışma sonucu Rusların elinden geri aldı
00:09 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, önce Blinken ardından Kuleba ile telefonda görüştü
23:55 Türk sinemasının duayen ismi Ayten Erman koronavirüse nedeniyle hayatını kaybetti
23:50 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Batı'ya Rusya ile ilgili yaptırım uyarısı: Yaptırımlarla yenemezsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 01:25:45. #1.13#
SON DAKİKA: 'Montrö bildirisi'nde imzası olan emekli Tuğamiral Türker Ertürk ifade verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement