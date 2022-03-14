Montrö Bildirisi'nde imzası olan Emekli Amiraller ifade verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Montrö Bildirisi'nde imzası olan Emekli Amiraller ifade verdi

14.03.2022 13:50
Montrö Bildirisi'nde imzası olan Emekli Amiraller ifade verdi

Emekli Koramiral Atilla Kıyat ve emekli Tuğamiral İbrahim Akın, 103 amiral tarafından yayınlanan Montrö Bildirisi'ne ilişkin Ankara'da açılan dava kapsamında, İstanbul'da talimat yoluyla ifade verdi.

Emekli Koramiral Atilla Kıyat ve emekli Tuğamiral İbrahim Akın, 103 amiral tarafından yayınlanan Montrö Bildirisi'ne ilişkin Ankara'da açılan dava kapsamında, İstanbul'da talimat yoluyla ifade verdi.

Kamuoyunda 'Montrö Bildirisi' olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiral hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, amirallerin 'anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

İddianame, gönderildiği Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. İstanbul'da ikamet eden emekli Koramiral Atilla Kıyat ve emekli Tuğamiral İbrahim Akın, haklarında açılan dava kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Talimat yoluyla ifade vermeye gelen sanıkların yakınları da onlara destek olmak üzere adliyeye geldi.

"En ufak bir darbe veya darbeye davet iması görmedim"

Davaya ilişkin İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ankara'daki dava dosyasına gönderilmek üzere ifade veren sanık Atilla Kıyat, "Duyuruyu basında yer almadan 1-1 buçuk saat önce gördüm. Duyuruyu ve altındaki isimleri dikkatle okudum. Benden duyuruya destek vermem ve imzalamam talep edilmedi. Tamamen kendi irademle benim ismimin duyurunun altına yazılmasını istedim. Dikkatlice okuduğum duyuruda en ufak bir darbe veya darbeye davet iması görmedim. Görseydim eğer adımın yazılmasını istemeyeceğim gibi birkaçı hariç, tamamen küçüğüm olan imza sahiplerini duyurunun yayınlanmaması için ikna ederdim. Duyuru bence ve sadece anayasamızdaki 'ifade özgürlüğü' hakkımızın kullanılmasıydı" dedi.

"Hassasiyetimiz, bazılarının alerjisi olarak devam ediyor"

Sanık Atilla Kırat savunmasının devamında, "Bizim Montrö hassasiyetimiz, bazılarının alerjisi olarak devam ediyor. Ne bir darbe çağrısı ne bir darbeye davet ne de toplumun çeşitli kesimlerini hükümete karşı harekete geçirecek ifadelere rastlamadım. Bizler vesayetçi olduk, dış güçlerin ezik piyonu olduk. FETÖ kuyruklarından beslenir olduk, kaos simsarı olduk. Belirtmek isterim ki 43 yıl üniforma giydim. 12 yıl amirallik yaptım. Her rütbede sorumluluk ve yetkilerim sınırları içinde birçok karar verdim. Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.

Beraatını talep etti

Sanık İbrahim Akın ise yaptığı savunmasında, "Tarafıma isnat edilen suçlamayı kabul etmiyorum. Kamuoyunda 'emekli amiraller duyurusu' olarak bilinen metin, barışçıl ve dostane bir içerikle 'ifade hürriyeti' çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu duyuru uzun süredir uygulayıcısı olduğumuz Montrö sözleşmesi hakkında kamuoyunu bilgilendirmek ve bu şekilde vatandaşlarımıza karşı mesleki sorumluluğumuzu yerine getirmek amacıyla paylaşılmıştır. Beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Zaman ne kadar haklı olduğumuzu gösterdi"

Savunmalarının ardından mahkeme salonu önünde açıklama yapan emekli amirallerden Atilla Kıyat, "Bundan hemen hemen bir yıl kadar önce yine bir Ukrayna-Rusya krizinin yaşandığı bir zamanda bu duyuruyu yayınlamıştık. Zaman ne kadar haklı olduğumuzu gösterdi. O günlerde Montrö duyurusu nedeniyle bize etmedikleri hakaretleri bırakmayanlar bugün Montrö ile yatıp Montrö ile kalkıyorlar" dedi.

"Mesleki gereklilikle böyle bir duyuru yapılmıştır"

Emekli amiral İbrahim Akın ise açıklamasında, "Çok barışçıl ve dostane hazırlan bir kamuoyunu aydınlatma metnidir amiraller duyurusu. İsmi de amiraller duyurusudur, bildiri falan değildir. Bununla ilgili talimatlar ve duruşmalarla ifademiz alındı. Biz de kısa bir ifademizi burada verdik, daha detaylı olanı da Ankara 20.Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Tabi ki bize isnad edilen suçu kabul etmiyoruz. Bu duyuruda verilen iki konu da, Montrö konusu da muazzaf bir amiralin kendi resmi arabasıyla bir tarikat evinde fotoğraf vermesi mevzusu da her ikisi de mesleğimizi ilgilendiren bir konudur. Dolayısıyla mesleki gereklilikle böyle bir duyuru yapılmıştır amiraller tarafından. Dostanedir, barışçıldır, herhangi bir suç unsuru barındırmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Davaya, 21 Mart'ta Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
MONTRÖ BİLDİRİSİ DAVASI; 2 EMEKLİ AMİRAL İFADE VERDİ MONTRÖ BİLDİRİSİ DAVASI; 2 EMEKLİ AMİRAL İFADE VERDİ

İbrahim Akın, Atilla Kıyat, Ankara, Emekli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Montrö Bildirisi'nde imzası olan Emekli Amiraller ifade verdi - Son Dakika


Son Dakika
13:44 Taksimde hekimlere müdahale! Anıta çelenk koymalarına izin verilmedi
13:39 Balıkesir'de feci ölüm! Ağaç budarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
13:37 Rusya, Donbas'ın kontrolünü ele geçirdi! Savaşın seyri şimdi değişecek
13:37 Seda Sayan, evlilik teklifi aldığı 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'le canlı yayında dans etti
13:36 Sadettin Saran'ın yayın ihalesi teklifleri ortaya çıktı! İşte 5 pakete ödeyeceği tutar
13:14 Yunan basını iki liderin görüşmesine dair "olumlu, iki müttefik gibi" yorumları yaptı
12:43 Rusya'nın devam eden saldırıları sonrası, teknoloji lideri Asus'tan kritik karar! Faaliyetlerine son verebilirler
12:40 Saran Group, Türkiye Süper Lig'i yayın ihalesi hakkında açıklama yaptı: Gerekli sözleşmeler imzalandı
12:29 7. kattan düşerek hayatını kaybetmişti! Ebru Cizdam'ın ölmeden önceki son anları ortaya çıktı
12:16 İşgalin sonuçları hissedilmeye başlandı! Rusya, yaptırımlar sebebiyle 300 milyar dolarlık rezervini kullanamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 13:59:02. #1.12#
SON DAKİKA: Montrö Bildirisi'nde imzası olan Emekli Amiraller ifade verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement