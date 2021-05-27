'Montrö bildirisi' soruşturmasında 84 emekli amiral ifadeye çağrıldı - Son Dakika

'Montrö bildirisi' soruşturmasında 84 emekli amiral ifadeye çağrıldı

27.05.2021 09:22
'Montrö bildirisi' soruşturmasında 84 emekli amiral ifadeye çağrıldı, System.String[]

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Montrö bildirisi'nde imzası olan 104 emekli amiralden ifadesi alınmayan 84 emekli amiral, ifadeye çağrıldı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Montrö bildirisi'nde imzası olan 104 emekli amiralden ifadesi alınmayan 84 emekli amiral, ifadeye çağrıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Nisan'da 104 emekli amiralin yayımladığı 'Montrö bildirisi' ile ilgili TCK'nın 316/1 maddesinde yer alan 'Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif faaliyet gösteren 14 emekli amiralden Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınırken, yaşları 70'in üzerinde olan Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat ise ifadeye çağrıldı. 14 emekli amiral, emniyetteki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakıldı. Daha sonra emekli amirallerin ifadeleri doğrultusunda soruşturma genişletildi ve 6 emekli amiral daha ifadeye çağrıldı. Ankara emniyetindeki ifadelerinin ardından 6 kişi de sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

İFADESİ ALINMAYAN 84 EMEKLİ AMİRAL ÇAĞRILDI

Soruşturma kapsamında, bildirinin altında imzası bulunan ve daha önce ifadesi alınmayan 84 emekli amiral de ifadeye çağrıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 5 ve 16 Nisan'daki arama ve el koyma kararları kapsamında ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi, bugüne kadar alınan şüpheli ifadeleri, HTS analizleri ile sonucu elde edilen deliller çerçevesinde bildiri altında imzası olan şüphelilerin 'devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan ifadelerinin alınması amacıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'ne talimat yazıldığı belirtildi. Açıklamada, şüphelilerin 27 Mayıs'tan itibaren ifadelerinin alınmasına başlandığı, soruşturmaya çok yönlü devam edildiği kaydedildi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara, Emekli, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Montrö bildirisi' soruşturmasında 84 emekli amiral ifadeye çağrıldı - Son Dakika


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