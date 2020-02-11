Montrö Boğazlar Sözleşmesi iptal edilebilir mi? Edilirse ne olur? | Görüş - Son Dakika
Son Dakika Dünya Montrö Boğazlar Sözleşmesi iptal edilebilir mi? Edilirse ne olur? | Görüş - Son Dakika Dünya

Montrö Boğazlar Sözleşmesi iptal edilebilir mi? Edilirse ne olur? | Görüş

6 saat önce

Montrö Boğazlar Sözleşmesi iptal edilebilir mi? İptal edilmesi durumunda boğazlardan gemi geçiş rejimi hangi esaslar doğrultusunda düzenlenebilir? Türkiye ve Karadeniz güvenliği bu durumdan nasıl etkilenir?

Montrö Boğazlar Sözleşmesi iptal edilebilir mi? Edilirse ne olur? | Görüş, System.String[]

Kanal İstanbul projesinin yeniden su yüzüne çıkması, beraberinde Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne yönelik birtakım tartışmaların da gündeme gelmesine neden oldu. Lozan Antlaşması ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir nevi tapusu, egemenliğinin ve bağımsızlığının uluslararası toplumda kabul edilmesinin nişanesi olduğu için, bugüne kadar her iki belgenin de tartışılmamasına özen gösterildi.


Ancak, son günlerde 9 Kasım 1936 tarihinde yürürlüğe giren ve bugüne kadar varlığını devam ettiren Montrö Boğazlar Sözleşmesine yönelik tartışmalar gündemi işgal etmeye başladı. Peki, Montrö Boğazlar Sözleşmesi iptal edilebilir mi? İptal edilmesi durumunda boğazlardan gemi geçiş rejimi hangi esaslar doğrultusunda düzenlenebilir? Türkiye ve Karadeniz güvenliği bu durumdan nasıl etkilenir? Tartışmaların sebebi; Türkiye'nin Montrö Boğazlar sözleşmesini Ruslara karşı bir pazarlık unsuru olarak kullanmak istemesi mi?

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Karadeniz, İstanbul, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:45 
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