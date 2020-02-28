Montu baraj gölünde bulundu, arama-kurtarma çalışması başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Montu baraj gölünde bulundu, arama-kurtarma çalışması başlatıldı - Son Dakika

Montu baraj gölünde bulundu, arama-kurtarma çalışması başlatıldı

6 saat önce

AYDIN'da yaşayan Hulusi A. (34), babası ile gittiği Topçam Barajı'nda kayboldu.

Montu baraj gölünde bulundu, arama-kurtarma çalışması başlatıldı, System.String[]

AYDIN'da yaşayan Hulusi A. (34), babası ile gittiği Topçam Barajı'nda kayboldu. Montu baraj gölü kenarında bulunan Hulusi A. için karada ve suda arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Çine ilçesinde yaşayan Fahri A., Karpuzlu ilçesi Ömerler Mahallesi'ndeki oğlu Hulusi A. ile dün saat 11.00 sıralarında Topçam Baraj Gölü'ne gitti. Baba-oğul, burada bir süre sohbet etti. İddiaya göre Hulusi A. babasına 'Sen arabaya geç. Ben birazdan geleceğim' dedi. Ancak uzun süre dönmemesi üzerine merak eden Fahri A., oğlunu aramaya çıktı. Fahri A., baraj göleti kenarında oğlunun montunu buldu. Aramaya devam eden Fahri A., oğluna ulaşamayınca durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İntihar etmiş olabileceğinden şüphelenilen Hulusi A.'nın bulunması için arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Dalgıçlarla suda, jandarmalar tarafından ise karada yapılan aramalardan bir sonuç alınamadı. Havanın kararmasının ardından dün ara verilen çalışmalar, bugün günün ilk ışıkları ile yeniden başladı.


Topçam, Çine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Geçtiğimiz yıl Kuzey Irak'ta gazi olan Nihat Kara, İdlib'de şehit oldu
Son dakika: İdlib'de 33 şehit vermemizin ardından Erdoğan'dan ilk açıklama: Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmayacak Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ülkenin lideri ile görüşecek Son Dakika: BM, Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye'ye verilen desteğin artırılması çağrısı yaptı

Son Dakika Haberleri
16:12 Helen Mirren'a Onursal Altın Ayı ödülü
15:42 Demet Akalın'dan flaş mülteci yorumu!
15:32 Ünlü isimler, 33 şehidimizin ardından konserlerini iptal etti
14:02 Picasso'nun "Jacqueline'nin Portresi" tablosu 6,5 milyon Euro'ya satışta
13:42 İvana Sert zirvede pastırma kesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 16:56:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Montu baraj gölünde bulundu, arama-kurtarma çalışması başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]