Son Dakika Haberleri: Montun bulunduğu alana helikopterle bırakılan 40 kişi, kayıp dağcıları arıyor (2)
Son Dakika Güncel Montun bulunduğu alana helikopterle bırakılan 40 kişi, kayıp dağcıları arıyor (2) - Son Dakika

Montun bulunduğu alana helikopterle bırakılan 40 kişi, kayıp dağcıları arıyor (2)

6 saat önce

AYNI BÖLGEDE BU KEZ BATON BULUNDUUludağ'da, 1 Aralık'ta zirve tırmanışı yaparken, kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları, 9'uncu günde de sürdürülürken, amatör dağcılara ait olduğu sanılan baton bulundu.

Montun bulunduğu alana helikopterle bırakılan 40 kişi, kayıp dağcıları arıyor (2), System.String[]

AYNI BÖLGEDE BU KEZ BATON BULUNDU

Uludağ'da, 1 Aralık'ta zirve tırmanışı yaparken, kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları, 9'uncu günde de sürdürülürken, amatör dağcılara ait olduğu sanılan baton bulundu. Kayakta dengeyi veya hızı sağlamak için kullanılan batona, önceki gün Efe Sarp'ın montu ve beresinin bulunduğu Küreklidere Şelalesi yakınlarında ulaşıldığı öğrenildi. Baton, jandarma ekiplerince incelemeye alınırken, 40 kişilik ekibin kayıp dağcıları aramaya devam ettiği belirtildi.

Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA,


Uludağ, Aralık, EFE, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:27 Kaynak: DHA
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