Montuna uyuşturucu gizleyen zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Siirt'in Kurtalan ilçesinde montunun içine metamfetamin gizleyen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'a uyuşturucu madde temin etmek için giden şüphelinin içinde bulunduğu minibüsü takibe aldı.



Kurtalan ilçe girişindeki kontrol noktasında durdurulan minibüste yakalanan H.E'nin üzerinde yapılan aramada montunun içine gizlemiş 2 gram metamfetamin ile cep telefonu ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.