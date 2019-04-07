Montundaki Etiketi Kesmek İçin İstediği Bıçakla Cinayet İşledi (2)
1 saat önce
CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDISamsun'da bıçaklanarak öldürülen Kemal Akkaya'nın (30) katili olduğu öne sürülen Yaşar Ş.(34) yakalandı.
CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDI Samsun
'da bıçaklanarak öldürülen Kemal Akkaya
'nın (30) katili olduğu öne sürülen Yaşar Ş.(34) yakalandı. Olayın ardından kaçan şüphelinin kimliği, cinayet bürosu ekiplerince yapılan çalışma sonucu belirlendi. Gözaltına alınan Yaşar Ş., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan kaydı olduğu belirtilen şüpheli ile Akkaya arasında husumet olduğu öne sürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:07 Kaynak: DHA
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