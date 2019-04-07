Son Dakika Haberleri: Montundaki Etiketi Kesmek İçin İstediği Bıçakla Cinayet İşledi (2)

Montundaki Etiketi Kesmek İçin İstediği Bıçakla Cinayet İşledi (2)

1 saat önce

CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDISamsun'da bıçaklanarak öldürülen Kemal Akkaya'nın (30) katili olduğu öne sürülen Yaşar Ş.(34) yakalandı.

Montundaki Etiketi Kesmek İçin İstediği Bıçakla Cinayet İşledi (2), System.String[]
CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Samsun'da bıçaklanarak öldürülen Kemal Akkaya'nın (30) katili olduğu öne sürülen Yaşar Ş.(34) yakalandı. Olayın ardından kaçan şüphelinin kimliği, cinayet bürosu ekiplerince yapılan çalışma sonucu belirlendi. Gözaltına alınan Yaşar Ş., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan kaydı olduğu belirtilen şüpheli ile Akkaya arasında husumet olduğu öne sürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:07 Kaynak: DHA

Samsun, Kemal Akkaya, Güncel
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