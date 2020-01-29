Montunun cebinde unutup gönderdiği emekli maaşı iade edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Montunun cebinde unutup gönderdiği emekli maaşı iade edildi - Son Dakika

Montunun cebinde unutup gönderdiği emekli maaşı iade edildi

6 saat önce

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde yaşayan Hatice Özgür (67), depremzelere yardım etmek için gönderdiği montunun cebinde unuttuğu 1800 lira emekli maaşı kendisine iade edilince, sevindi.

Montunun cebinde unutup gönderdiği emekli maaşı iade edildi, System.String[]
KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde yaşayan Hatice Özgür (67), depremzelere yardım etmek için gönderdiği montunun cebinde unuttuğu 1800 lira emekli maaşı kendisine iade edilince, sevindi.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, Ahmetbey beldesinde yaşayan Hatice Özgür, depremzelere yardımda bulunmaya karar verdi. Özgür, üzerindeki montla birlikte, battaniye ve giyim malzemelerini çuvala koyup götürdüğü belediyeye teslim etti. Ahmetbey belediyesi de toplanan yardımlarla birlikte Özgür'ün montunun da aralarındaki yardımları  deprem bölgesine gönderdi. Ancak bir süre sonra Özgür, bankadan çektiği 1800 lira emekli maaşını da montunun cebinde unuttuğunu fark edip Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş'a başvurup durumu anlattı. Yardımların gönderildiğini belirten Altıntaş, durumu deprem bölgesindeki yetkililere iletti.

Bugün Malatya'nın Doğanyol ilçesinden Belediye Başkanı Altıntaş'ı arayan Şahin Öz, montun cebinde dekontu ile para bulduklarını, sahibine göndermek istediklerini bildirdi. Başkan Altıntaş da Hatice Özgür' ü arayarak yanlışlıkla gönderdiği emekli maaşının bulunduğunu belirterek, paranın hesabına yatırıldığını söyledi. Özgür, parasını alırken, mutlu olduğunu belirterek, "Deprem bölgesindeki vatandaşlara geçmiş olsun diyorum" dedi.

Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, Toplumda, 'yardımlar yerine ulaşır mı?' kaygısı varken; sırtından, giydiği montu çıkarıp gönderen bir emekli annemiz bir gün önce emekli maaşını deprem bölgesine unutkanlığı neticesinde gönderip üzülürken, az önce ise tekrar parasına kavuşup sevindi. Başka birine ait monta ihtiyacı olacak kadar zor durumda olsa da fazlasına tamah etmeyecek kadar dürüst olan insanlarımız bu memlekette çok" dedi.


- Kırklareli
Hatice Çarpar, Kırklareli, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:59 Kaynak: DHA
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