Son Dakika Haberleri: Montuyla şüphelilerin görüntülenmesini engellemeye çalıştı
Son Dakika Güncel Montuyla şüphelilerin görüntülenmesini engellemeye çalıştı

Montuyla şüphelilerin görüntülenmesini engellemeye çalıştı

1 saat önce

BOLU'da, polisin TEM Otoyolunda durdurduğu bir otomobilde yaptığı aramada 132 gram metanfetamin, uyuşturucu hap ve sahte paralarla yakalanan 1'i yabancı uyruklu kadın 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Montuyla şüphelilerin görüntülenmesini engellemeye çalıştı, System.String[]

BOLU'da, polisin TEM Otoyolunda durdurduğu bir otomobilde yaptığı aramada 132 gram metanfetamin, uyuşturucu hap ve sahte paralarla yakalanan 1'i yabancı uyruklu kadın 3 kişi adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adliyeye getirildiği sırada bir yakınları üzerindeki montu çıkarıp, kameraların önünü kapatmaya, gazetecilerin çekim yapmasını engellemeye çalıştı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde TEM Otoyolu üzerinde yapılan uygulamada bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan 1 yabancı uyruklu kadın ve 2 erkek şahsın hareketlerinden şüphelenen ekipler, narkotik köpeği ile arama yaptı. Şüphelilerin üst aramalarında, Y.C. (30) isimli kişinin üzerinden 2,20 gram metamfetamin maddesi ve 1,80 gram esrar, T.D. isimli yabancı uyruklu kadının üst aramasında metamfetamin maddesi içiminde kullanılan cam aparat, sahte olduğu değerlendirilen aynı seri numaralı 3 adet 100 TL ve 1 adet 100 dolar, V.K.'nin üst aramasında 14 adet hap ele geçirildi. Ekiplerin araç içerinde yaptıkları aramada ise 130,08 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliyeye getirildiği sırada bir yakını üzerinde bulunan montu çıkarıp, kameraların önünü kapatmaya çalışarak "Al al, bunu çek" diyerek gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı.

TEM Otoyolu, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı isim sponsorluk anlaşması imzaladı
65 yaşındaki adam, eşinin diyalize gittiği sırada ilişki yaşadığı kadın tarafından dolandırıldı Karayolları Genel Müdürlüğü, yüzde 20'lik zammın hangi köprü ve otoyolları kapsadığını açıkladı THY, 700 kadın kabin memurunu işe alacak! İşte detaylar...

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 18:31:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Montuyla şüphelilerin görüntülenmesini engellemeye çalıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]