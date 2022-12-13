11. Mood Ödülleri'nde Haberler.com'a da anlamlı ödül - Son Dakika
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11. Mood Ödülleri'nde Haberler.com'a da anlamlı ödül

13.12.2022 17:13

Mood Dergisi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen törende '11. Mood Ödülleri' sahiplerini buldu. Törende Haberler.com'a da 'Yılın En İyi Haber Portalı' ödülü verildi.

Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde dün akşam gerçekleştirilen ödül törenine sanat, spor ve medya camiasından önemli isimler katılırken, birçok farklı kategoride ödül dağıtıldı. Jüri tarafından ödüle layık görülen kişi ve kurumlara ödülleri verildi.

11. Mood Ödülleri'nde Haberler.com'a da anlamlı ödül

HABERLER.COM'A ANLAMLI ÖDÜL

Törende ödüle layık görülen kurumlardan biri de Haberler.com oldu. Haberler.com adına ödülü editör Barış Yahya Çinçin aldı.

11. Mood Ödülleri'nde Haberler.com'a da anlamlı ödül

ÜNLÜLERE DE ÖDÜL YAĞDI

Yaşam boyu onur ödülütiyatro sanatçısı Nevra Serezli'ye, YılınMeslek Onur ödülü Turgay Kıran'a, Yılın en iyi oyuncusu ödülü Burak Hakkı'ya, En iyi orkestrası ödülü Enbe orkestrasıyla Behzat Gerçeker'e, Yılın En iyi Şarkısı Ödülü "Gökyüzünü tutamam" şarkısıylaCan Koç'a verildi.

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