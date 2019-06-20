Son Dakika Haberleri: Moody's 11 Türk şirketinin kredi notunu düşürdü
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Moody's 11 Türk şirketinin kredi notunu düşürdü

45 dakika önce

Cuma günü Türkiye'nin, önceki gün 18 Türk bankasının kredi notunu düşüren Moody's, dün gece de 11 Türk şirketinin kredi notunu düşürdü.

Moody's 11 Türk şirketinin kredi notunu düşürdü, System.String[]
Cuma günü Türkiye'nin, önceki gün 18 Türk bankasının kredi notunu düşüren Moody's, dün gece de 11 Türk şirketinin kredi notunu düşürdü.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:48 
Ekonomi
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