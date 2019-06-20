Moody's 11 Türk şirketinin kredi notunu düşürdü
45 dakika önce
Cuma günü Türkiye'nin, önceki gün 18 Türk bankasının kredi notunu düşüren Moody's, dün gece de 11 Türk şirketinin kredi notunu düşürdü.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:48
Cuma günü Türkiye
'nin, önceki gün 18 Türk bankasının kredi notunu düşüren Moody's, dün gece de 11 Türk şirketinin kredi notunu düşürdü.
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