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Moody's, 4 büyük enerji şirketinin kredi notu görünümünü "negatife" çevirdi
6 saat önce
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz üreticilerinden olan Shell, BP, Total ve Equinor'un kredi notu görünümlerinin negatife çevrildiğini bildirdi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz üreticilerinden olan Shell, BP, Total ve Equinor'un kredi notu görünümlerinin negatife çevrildiğini bildirdi.
Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, BP'nin kredi notunun "A1", Shell'in "Aa2", Equinor'un "Aa2", Total'in ise "Aa3" olarak teyit edildiği, şirketlerin kredi notları görünümlerinin ise durağandan negatife çevrildiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki düşüşün bu yıl şirketlerin finansal profillerini etkileyeceği ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 04:50 Kaynak: AA
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