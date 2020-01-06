Moody's: ABD-İran gerginliği ekonomideki riskleri artırıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Moody's: ABD-İran gerginliği ekonomideki riskleri artırıyor - Son Dakika Ekonomi

Moody's: ABD-İran gerginliği ekonomideki riskleri artırıyor

6 saat önce

Moody's Investor Service, ABD ile İran arasında giderek tırmanan gerginliklerin, küresel ekonomide riskleri artırdığı uyarısı yaptı.

Moody's: ABD-İran gerginliği ekonomideki riskleri artırıyor, System.String[]

Moody's Investor Service, ABD ile İran arasında giderek tırmanan gerginliklerin, küresel ekonomide riskleri artırdığı uyarısı yaptı.

Moody's'in Pazartesi günü açıkladığı raporda, Washington ve Tahran'ın gerginliği "askeri düzeylere kadar tırmandırmayacağı"na ilişkin öngörüleri korudukları vurgulansa da, bu durumun belirsizlikleri artırdığına ve bunun da özellikle petrol ve doğalgaz endütrilerini olumsuz etkilediğine dikkat çekildi ve şöyle denildi:

"Uzun sürecek bir anlaşmazlık durumu, ekonomik faaliyet ve finansal koşulları zorlaştıran şok etkisi yaratarak, geniş anlamda küresel ekonomi üzerinde olumsuzluklara neden olabilir. Kritik altyapı üzerinde oluşacak hasarlar ve ticarette geçici bozulma, finans dışı şirketleri olumsuz etkileyecektir."

Raporda ayrıca, bu süreçten özellikle hidrokarbon bazlı endüstrilerin olumsuz etkileneceğine dikkat çekildi.

ABD ordusunun, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'yi öldürmesi sonrası tırmanan gerilimler küresel piyasaları olumsuz etkiliyor. İran'ın misilleme saldırı açıklaması kapsamında Pazar günü 2015 nükleer anlaşması esaslarına uymayacağını duyurmasının ardından ABD Başkanı Trump ise İran'ın saldırması durumunda ABD'nin "daha sert önlemler" alacağını söyledi.

Söz konusu jeopolitik görünüm kapsamında Yıldırımtürk, bu gelişmelerin ekonomik gelişmeler olmaması sebebiyle Türkiye'de altın fiyatlarında görülen oynamaların küresel altın fiyatlarında görülen artışa paralel olarak gerçekleştiğini belirtirken, bu artışın hafta sonuna kadar devam edebileceğini, fakat 15 Ocak'ta ABD ve Çin arasında Beyaz Saray'da imzalanacak olan ticaret anlaşması sonrası dengelenebileceğini öngördü.

ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, iki ülkenin 15 Ocak'ta ticaret anlaşmasının ilk kısmını imzalayacağını, gelecek dönemde de ticaret anlaşmasının ikinci kısmına yönelik müzakereler için Pekin'e gideceğini duyurmuştu.


Amerika Birleşik Devletleri, Tahran, İran, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ruhani'den Trump'ın "52 hedef" açıklamasına gönderme: 290 sayısını da unutmasınlar
ABD, Kenya'da 4 personelinin öldürüldüğü üsse takviye kuvvet gönderdi Son dakika: İranlı General Kasım Süleymani'nin vurulma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Ali Babacan, Erdoğan'ın 'faiz ve IMF' açıklamalarına yanıt verdi: Geçmişi her yönüyle değerlendirmeye hazırım

Son Dakika Haberleri
22:10 On Numara çekildi (2) - Son Dakika Ekonomi
21:56 On Numara çekildi (1) - Son Dakika Ekonomi
21:18 Türkiye’deki Tesla tutkunlarına yeni umut! - Son Dakika Ekonomi
21:05 Erzincan'da 50 çiftçiye yüzde 75 hibeli sera projesi için imzalar atıldı - Son Dakika Ekonomi
20:28 Moody's: ABD ve İran geriliminin geniş çaplı ekonomik etkileri olabilir - Son Dakika Ekonomi
20:13 Ali Babacan, Erdoğan'ın 'faiz ve IMF' açıklamalarına yanıt verdi: Geçmişi her yönüyle değerlendirmeye hazırım - Son Dakika Ekonomi
17:01 İstanbul'un ardından İzmir'de de simide zam yapılması istendi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 22:45:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Moody's: ABD-İran gerginliği ekonomideki riskleri artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]