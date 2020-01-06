Moody's: ABD-İran gerginliği ekonomideki riskleri artırıyor

Moody's Investor Service, ABD ile İran arasında giderek tırmanan gerginliklerin, küresel ekonomide riskleri artırdığı uyarısı yaptı.

Moody's'in Pazartesi günü açıkladığı raporda, Washington ve Tahran'ın gerginliği "askeri düzeylere kadar tırmandırmayacağı"na ilişkin öngörüleri korudukları vurgulansa da, bu durumun belirsizlikleri artırdığına ve bunun da özellikle petrol ve doğalgaz endütrilerini olumsuz etkilediğine dikkat çekildi ve şöyle denildi:

"Uzun sürecek bir anlaşmazlık durumu, ekonomik faaliyet ve finansal koşulları zorlaştıran şok etkisi yaratarak, geniş anlamda küresel ekonomi üzerinde olumsuzluklara neden olabilir. Kritik altyapı üzerinde oluşacak hasarlar ve ticarette geçici bozulma, finans dışı şirketleri olumsuz etkileyecektir."

Raporda ayrıca, bu süreçten özellikle hidrokarbon bazlı endüstrilerin olumsuz etkileneceğine dikkat çekildi.

ABD ordusunun, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani 'yi öldürmesi sonrası tırmanan gerilimler küresel piyasaları olumsuz etkiliyor. İran'ın misilleme saldırı açıklaması kapsamında Pazar günü 2015 nükleer anlaşması esaslarına uymayacağını duyurmasının ardından ABD Başkanı Trump ise İran'ın saldırması durumunda ABD'nin "daha sert önlemler" alacağını söyledi.

Söz konusu jeopolitik görünüm kapsamında Yıldırımtürk, bu gelişmelerin ekonomik gelişmeler olmaması sebebiyle Türkiye 'de altın fiyatlarında görülen oynamaların küresel altın fiyatlarında görülen artışa paralel olarak gerçekleştiğini belirtirken, bu artışın hafta sonuna kadar devam edebileceğini, fakat 15 Ocak'ta ABD ve Çin arasında Beyaz Saray 'da imzalanacak olan ticaret anlaşması sonrası dengelenebileceğini öngördü.

ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, iki ülkenin 15 Ocak'ta ticaret anlaşmasının ilk kısmını imzalayacağını, gelecek dönemde de ticaret anlaşmasının ikinci kısmına yönelik müzakereler için Pekin'e gideceğini duyurmuştu.