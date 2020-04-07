Moody's, ABD'nin Kovid-19'a karşı aldığı önlemleri değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Moody's, ABD'nin Kovid-19'a karşı aldığı önlemleri değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

Moody's, ABD'nin Kovid-19'a karşı aldığı önlemleri değerlendirdi Açıklaması

6 saat önce

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ABD'nin hayata geçirdiği güçlü ekonomik politikaların büyüme şokunu hafifleteceğini ancak orta vadeli mali riskleri artıracağını bildirdi.

Moody's, ABD'nin Kovid-19'a karşı aldığı önlemleri değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ABD'nin hayata geçirdiği güçlü ekonomik politikaların büyüme şokunu hafifleteceğini ancak orta vadeli mali riskleri artıracağını bildirdi.

Moody's'ten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı ABD'nin aldığı önlemler değerlendirildi.

ABD'nin Kovid-19 tehditinin ciddiyetini kabullenmekte başlangıçta yavaş kaldığının belirtildiği açıklamada, hükümetin virüsün yayılması ve ekonomik etkileriyle mücadele için önemli politika adımları attığı aktarıldı.

Açıklamada, "Koronavirüse karşı alınan güçlü ekonomik politika yanıtı büyüme şokunu hafifletecek ama orta vadeli mali riskleri artıracak." ifadesi kullanıldı.

"Aşağı yönlü riskler devam ediyor"

Bu kapsamda hayata geçirilen maliye ve para politikasının boyut ve kapsamının büyüklüğüne değinilen açıklamada, bu önlemlerin ekonomik şokun derinliğini sınırlamaya yardımcı olmasını ve virüsün kontrol altına alınacağı varsayılarak bu yılın ikinci yarısında potansiyel toparlanma için koşul sağlamasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, "Virüsün yayılması ve ülke genelindeki zorunlu kapanmaların süresinin oldukça belirsiz olmasından dolayı büyümeye yönelik aşağı yönlü riskler yüksek seviyede olmaya devam ediyor. Bu durum uzarsa hükümetin ilave teşvikler uygulamasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Hükümetin krizle mücadele için 3 ayrı önlem paketini hayata geçirdiğinin hatırlatıldığı açıklamada, son ekonomik teşvik paketinin ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 10'undan fazlasını oluşturduğu ve ABD tarihinin en büyük teşvik paketi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ABD Merkez Bankasının (Fed) Kovid-19 şokuna karşı proaktif ve agresif bir karşılık verdiğine işaret edilerek, martta faiz oranının sıfır seviyesine indirildiği, büyük ölçekli varlık alımlarının açıklandığı, Küresel Finansal Kriz döneminde uygulanan programların yeniden başlatıldığı hatırlatıldı.

Ekonomide daralma beklentisi

Zayıf büyüme ve artan işsizlik nedeniyle reel ekonomideki aşağı yönlü risklerin yüksek olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Ekonomik faaliyette ilk çeyrekteki ılımlı ve ikinci çeyrekteki sert küçülme nedeniyle ABD'nin GSYH'sinin bu yıl yaklaşık yüzde 2 daralmasını bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yılın ikinci çeyreğinde iş gücü piyasasının büyük bir darbe alacağı vurgulanarak, büyük mali açıklar ve zayıf büyüme nedeniyle ABD'nin mali gücünün beklenenden daha hızlı bozulacağı, federal mali açığın 2020'de GSYH'nin yüzde 15'ine, 2021'de yüzde 10,5'ine ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

Geçen yıl GSYİH'nin yüzde 4,6'sı olan federal mali açığın, 2030'a kadar yaklaşık yüzde 7 seviyesinde olmasının öngörüldüğü açıklamada, yüksek mali açığın ise borç yüküne neden olacağı, geçen yıl yüzde 79 olan borçların GSYH'ye oranının bu yıl yüzde 93'e, 2030'a kadar yüzde 120'ye yükseleceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

ABD hükümeti, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 3 ayrı önlem paketini hayata geçirmişti. Hükumetin 8,3 milyar dolar tutarındaki ilk teşvik paketiyle sağlık hizmetleri, aşı ve test çalışmalarının desteklenmesi amaçlanırken, 105 milyar dolar değerindeki ikinci paketle, ücretsiz Kovid-19 tanı testi ve eyaletlere işsizlik sigortası finansmanının sağlanması hedeflenmişti.

Ülke tarihinin en büyük teşvik paketi olarak tanımlanan, 2,2 trilyon değerindeki son teşvik paketiyle ise düşük ve orta gelirli ailelere tek seferlik doğrudan ödeme yapılması, vergi indirimi sağlanması, sosyal güvenlik programların genişletilmesi, virüsten etkilenen işletmelere kredi desteğinin sağlanması gibi düzenlemeler öngörülmüştü.

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 12:12 Kaynak: AA

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