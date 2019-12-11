Moody's, Avrupa bankalarının görünümünü "negatife" çevirdi - Son Dakika
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Moody's, Avrupa bankalarının görünümünü "negatife" çevirdi

6 saat önce

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ekonomik büyümenin zayıflaması nedeniyle Avrupa bankalarının görünümünü "durağandan" "negatife" çevirdi.

Moody's, Avrupa bankalarının görünümünü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ekonomik büyümenin zayıflaması nedeniyle Avrupa bankalarının görünümünü "durağandan" "negatife" çevirdi.

Moody's, Avrupa bankalarının görünümüne ilişkin açıklama yayınladı.

Avrupa'da ekonomik beklentilerin zayıflamasının kredi kalitesini ve karlılığı düşüreceğine dikkat çekilen açıklamada, Avrupa bankalarının görünümünün durağandan "negatife" çevrildiği kaydedildi.

Açıklamada, genel olumsuz görüşe Avrupa'daki bankacılık varlıklarının büyük kısmını oluşturan İngiltere ve Almanya bankacılık sistemlerinin neden olduğu ifade edildi.

Avro Bölgesi'nde zayıf ekonomik büyümenin iş fırsatlarını baskılayacağına işaret edilen açıklamada, ABD ve Çin veya ABD ile AB arasında ticari gerilimlerinin artmasının durumu daha fazla bozabileceği belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:14 Kaynak: AA
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