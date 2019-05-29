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Moody's: Avrupa'daki siyasi süreci zorlaştırabilir

1 saat önce

Moody's, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin sonucunun Avrupa çapında politika oluşturulmasını zorlaştırabileceğini açıkladı.

Moody's: Avrupa'daki siyasi süreci zorlaştırabilir, System.String[]
Moody's, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin sonucunun Avrupa çapında politika oluşturulmasını zorlaştırabileceğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:58 
Ekonomi
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