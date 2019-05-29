Moody's: Avrupa'daki siyasi süreci zorlaştırabilir
1 saat önce
Moody's, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin sonucunun Avrupa çapında politika oluşturulmasını zorlaştırabileceğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:58
Moody's, Avrupa
Parlamentosu seçimlerinin sonucunun Avrupa çapında politika oluşturulmasını zorlaştırabileceğini açıkladı.
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