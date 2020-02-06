Moody's: Çin'de güçlü otomotiv talebi virüs endişelerini telafi eder - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Moody's: Çin'de güçlü otomotiv talebi virüs endişelerini telafi eder - Son Dakika Ekonomi

Moody's: Çin'de güçlü otomotiv talebi virüs endişelerini telafi eder

6 saat önce

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Moody's, Çin otomotiv endüstrisi talebinin, ülkenin Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip coronavirüs salgınının olumsuz etkisini yok edeceğine dikkat çekerken, Honda, Toyota gibi üreticiler üretime geçici olarak ara verdiklerini açıkladılar.

Moody's: Çin'de güçlü otomotiv talebi virüs endişelerini telafi eder, System.String[]

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Moody's, Çin otomotiv endüstrisi talebinin, ülkenin Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip coronavirüs salgınının olumsuz etkisini yok edeceğine dikkat çekerken, Honda, Toyota gibi üreticiler üretime geçici olarak ara verdiklerini açıkladılar.

Buna karşılık, kısa vadede talep ve kurumsal sermaye harcamalarında geçici daralmalar da bekleniyor. Moody's Başkan Yardımcısı Gerwin Ho, coronavirüs salgını nedeniyle potansiyel müşterilerin, araç satış bayileri de dahil, kalabalık ortamlara girmekten çekindikleri için kısa vadada satışlarda bir miktar düşüş olabileceğine işaret etti ve ekledi:

"Bununla birlikte, Çin'deki ekonomik büyüme ve otomobil sahipliği oranındaki artışa bağlı olarak, çok sayıda potansiyel müşterinin talebini ertelemediğini ve talepteki uzun vadeli büyümenin de aksamadan sürdüğünü görüyoruz.

Japonya menşeili otomotiv firması Honda da, Çin'in Vuhan kentinde bulunan fabrikasının faaliyetlerini, virüsiçin artan uyarılara bağlı olarak en iyi olasılıkla Şubat sonuna kadar durduracağını duyurdu.

Şirket bir önceki açıklamasında fabrikanın geçici olarak 14 Şubat'a kadar kapatılacağını belirtmişti.

Toyota İşletme Müdürü Masayoshi Shirayanagi basına yaptığı açıklamada ise otomotiv satışlarının virüs  etkisiyle azadığını belirtti.

Shirayanagi aynı zamanda ihtiyaç duyulması halinde üretimin önemli bir kısmını Çin dışına taşıyabileceklerini de belirtti. Shirayanagi, üretimin Çin'de durdurulması halinde Avrupa ya da ABD'de devam edebileceğine inandıklarını ifade etti.


Çin Halk Cumhuriyeti, Honda, Wuhan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çinli otomotiv şirketi Geely 'virüs geçirmeyen' araba üretecek
Anderson Talisca: Hiçbir takımla transfer görüşmesi yapmadım Koronavirüs salgınını 3 hafta önce teşhis eden ve polis zoruyla susturulan Çinli doktor virüsten öldü Çin konsolosu Chui Wei, İmamoğlu ziyaretinde uyardı: Virüsün bulaşma gücü çok fazla

Son Dakika Haberleri
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi
21:41 Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'dan flaş karar!
21:41 Gencer Savaş'dan anlamlı hareket
21:25 Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu "peskateryen" diyetiyle 20 kilo verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 22:35:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Moody's: Çin'de güçlü otomotiv talebi virüs endişelerini telafi eder - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]