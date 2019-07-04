Son Dakika Haberleri: Moody’s Çin’in kredi notunu teyit etti
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Moody’s Çin’in kredi notunu teyit etti

8 dakika önce

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten yapılan açıklamada Çin'in "A1" seviyesindeki kredi notunun ve "durağan" kredi notu görünümünün teyit edildiği belirtildi.

Moody’s Çin’in kredi notunu teyit etti, System.String[]
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten yapılan açıklamada Çin'in "A1" seviyesindeki kredi notunun ve "durağan" kredi notu görünümünün teyit edildiği belirtildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:52 
Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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