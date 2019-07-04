Moody’s Çin’in kredi notunu teyit etti

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten yapılan açıklamada Çin'in "A1" seviyesindeki kredi notunun ve "durağan" kredi notu görünümünün teyit edildiği belirtildi.

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Hangi ülke ne kadar çöp üretiyor, ne kadarını dönüştürüyor?