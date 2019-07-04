Moody’s Çin’in kredi notunu teyit etti
8 dakika önce
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten yapılan açıklamada Çin'in "A1" seviyesindeki kredi notunun ve "durağan" kredi notu görünümünün teyit edildiği belirtildi.
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten yapılan açıklamada Çin'in "A1" seviyesindeki kredi notunun ve "durağan" kredi notu görünümünün teyit edildiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:52
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