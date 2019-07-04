Son Dakika Haberleri: Moody's Çin'in kredi notunu ve görünümünü teyit etti
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Moody's Çin'in kredi notunu ve görünümünü teyit etti

31 dakika önce

LONDRA (AA) – Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Çin'in kredi notunun ve kredi notu görünümünün teyit edildiğini bildirdi.

Moody's Çin'in kredi notunu ve görünümünü teyit etti, System.String[]
LONDRA (AA) – Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Çin'in kredi notunun ve kredi notu görünümünün teyit edildiğini bildirdi.
Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Çin'in "A1" seviyesindeki kredi notunun ve "durağan" kredi notu görünümünün teyit edildiği belirtildi.
Açıklamada, Çin'in finansal ve politika araçlarının, ekonominin tamamını etkileyebilecek riskleri içerebilecek ve kamu sektörünü desteklemeye yönelik kaynakları mobilize edebilecek seviyede olduğu kaydedildi.
Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, "Çin'in geniş mali, döviz rezervleri ve hükümetin ekonominin bazı kısımları ve finansal sistem üzerindeki kontrolü, finansal istikrar risklerine yönelik önlemlere etkinlik kazandırıyor." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin önümüzdeki dönemde devam etmesinin beklendiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:32 Kaynak: AA
Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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