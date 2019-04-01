Son Dakika Haberleri: Moody's'den "döviz rezervi" uyarısı

Moody's'den "döviz rezervi" uyarısı

40 dakika önce

Moody's, "Türkiye'nin döviz rezervlerindeki erime kredi notu açısından negatif, dış kırılganlığı artırıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Moody's'den
Moody's, " Türkiye'nin döviz rezervlerindeki erime kredi notu açısından negatif, dış kırılganlığı artırıyor" değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 09:30 

Türkiye, Ekonomi
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