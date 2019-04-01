Moody's'den "döviz rezervi" uyarısı
40 dakika önce
Moody's, "Türkiye'nin döviz rezervlerindeki erime kredi notu açısından negatif, dış kırılganlığı artırıyor" değerlendirmesinde bulundu.
Moody's, " Türkiye
'nin döviz rezervlerindeki erime kredi notu açısından negatif, dış kırılganlığı artırıyor" değerlendirmesinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 09:30
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